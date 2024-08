O Sinplast-RS lança, neste mês, a edição impressa e traduzida do livro O Paradoxo dos Plásticos - Fatos para um Futuro Melhor, de autoria de Chris DeArmitt. Serão impressas 5 mil unidades da obra, que será distribuída de graça em instituições de ensino, entidades, eventos e poder público. O Paradoxo dos Plásticos é o primeiro e único livro a revelar a ciência envolvida em todos os aspectos relacionados aos plásticos e o meio ambiente. O sindicato obteve autorização do autor para disseminar a obra no Brasil. O lançamento oficial do livro acontecerá durante o 3º Fórum de Economia Circular, nos dias 14 e 15 de agosto, em Joinville (SC).

As receitas de sucesso

A ChocolaTCHÊ - Feira e Congresso de Confeitaria Artesanal do RS, que será nos dias 10 e 11 de setembro no ParkShopping Canoas, confirma as presenças do chef Rodney Caco, destaque nacional na profissionalização de bolos artísticos, e o criador do Movimento Comportamento de Dono, João Rodrigues. Palestrantes que vêm com receitas para colocar a mão na massa e crescer como empreendedor.

A maior loja de vinhos

A maior loja de vinhos da Serra Gaúcha está aberta para quem deseja viver experiências ao redor do mundo do vinho sem sair do Vale dos Vinhedos. O Tanoeiro Wine Store, com mais de 800 m2, é uma das atrações do mall do Boulevard Convention Vale dos Vinhedos. O empreendimento abre todos os dias. De segunda a quinta-feira e aos domingos, das 10h às 18h; e nas sextas e sábados, das 10h às 24h, com música ao vivo a partir das 20h.

O Projeto Arborizar

A Polo Films - indústria do segmento de filmes flexíveis para embalagens, rótulos, etiquetas e fitas adesivas - plantou no Projeto Arborizar, edição 2024 cem mudas de ipê-roxo, ipê-amarelo, Pitangueira e Araçá em Montenegro, onde está a fábrica, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Cachoeirinha e Estância Velha. Elas representam 15 toneladas de CO2 absorvidas a cada ano, vital para descarbonizar e diminuir a poluição do ar e proporcionar bem-estar aos moradores.

Lanche mais saudável

O lanche de 13.075 crianças e adolescentes da Serra Gaúcha ficou muito mais divertido e saudável. A Nova Aliança Vinícola Cooperativa entregou 3,5 mil litros do suco Simples Assim para 50 estabelecimentos de ensino da rede pública de Farroupilha, Flores da Cunha, Pinto Bandeira e Nova Pádua. Nos sabores laranja, abacaxi, uva e maçã, o suco 100% fruta deu as boas-vindas à garotada para o retorno das férias de julho.

Investimentos sociais

O Instituto Cyrela (IC), responsável pelos investimentos sociais privados do Grupo Cyrela, completou 13 anos e mantém firme seu compromisso com a transformação da sociedade e a melhoria da educação pública. Em 2023, o Instituto investiu mais de R$ 8 milhões, impactando mais de 60 mil pessoas com ações voltadas à educação em territórios de atuação do Grupo, nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS).

Vinho Miolo agora de Mendoza

A Miolo Wine Group atravessou a fronteira e foi elaborar vinho na Argentina, no Vale do Uco, a sudoeste de Mendoza. "Um vinho de altitude, a mil metros", explica o diretor superintendente, Adriano Miolo. "Ainda estamos ensaiando", acrescenta. Mas, a ter em conta a venda em um mês de 20 mil garrafas Miolo Reserva Malbec, safra 2023, da produção de 48 mil, já é um sucesso. Com ele o grupo gaúcho inaugurou seu quinto terroir, como fez no Vale dos Vinhedos (Bento Gonçalves), na Campanha Meridional (Candiota), na Campanha Central (Livramento) e no Vale do São Francisco (Casa Nova na Bahia).