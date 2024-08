Ônibus Marcopolo geração 8

A Marcopolo lança no mercado brasileiro o ônibus Viaggio 1050 da Geração 8. O modelo, com 50 unidades já vendidas, vem complementar a linha de rodoviários da marca que já contava com os modelos Paradiso 1050, Paradiso 1200, Paradiso 1350, Paradiso 1600 LD e Paradiso 1800 DD. A Geração 8 já registra a marca de mais de quatro mil unidades comercializadas. Desse total, 2.150 são do modelo Double Decker. Além disso, 850 foram destinados ao mercado externo. O sucesso dos ônibus desta categoria se deve a fatores como a renovação das frotas pelas empresas rodoviárias, que buscam aumentar o conforto e segurança para os passageiros.

Lições das Olimpíadas

As Olimpíadas oferecem uma fonte de lições valiosas para os empresários. Ao observar as modalidades coletivas, eles podem extrair ensinamentos sobre trabalho em equipe, liderança e superação. Mas há também muito a aprender com os atletas das modalidades individuais, sobretudo em relação ao enfrentamento de desafios pessoais e emocionais.

Levar o jogo à vida real

A palavra "gamificação" surgiu em 2002, batizada pelo britânico Nick Pelling. Seu significado consiste na aplicação de elementos de jogos em ações cotidianas para torná-las mais simples. Ela pode ser observada em várias áreas, como educação, bem-estar no mercado de trabalho e treinamento corporativo.

Vinho para seus clientes

A rede Bourbon e o Moinhos Shopping terão promoções compre e ganhe, que irão presentear os clientes com vinhos da Miolo para comemorar o Dia dos Pais. É até o dia 14 deste mês, ou enquanto durarem os estoques. A Miolo tem sede principal no Vale dos Vinhedos, mas produz também na Campanha, no Vale do São Francisco e no Valle de Uco, em Mendoza.

Intercâmbio no Canadá

Encerra nesta sexta-feira o prazo das inscrições para o Projeto Young Farmers, de intercâmbio no Canadá. O projeto piloto contempla jovens rurais de 19 a 25 anos que tenham participado do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural, realizado pela Emater/RS nas regiões de Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre.

Centros de serviços compartilhados

A sétima edição do levantamento "Global Business Services", da PwC, destaca que um terço das empresas pesquisadas possuem centros de serviços compartilhados (CSCs) globais, que reúnem profissionais de diversas áreas, como finanças, tecnologia da informação, recursos humanos, vendas e compras, para atender de forma alinhada às empresas responsáveis pelos centros. Considerando o cenário, o Brasil está em estágio incipiente da discussão, mas com potencial de ganhos para as companhias multinacionais originárias ou instaladas no País.