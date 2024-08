Força de trabalho informal

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua apontam que, no Brasil, existem quase 38 milhões de indivíduos trabalhando informalmente, uma cifra que representa 40% da força de trabalho nacional. Com dificuldade em comprovar renda, esses cidadãos se veem, na maioria dos casos, sem acesso ao crédito, já que a falta de dados precisos e oficiais sobre a categoria também prejudica a avaliação das instituições. Contudo, algumas empresas têm investido em soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA) a fim de mudar esse cenário e garantir uma realidade com mais inclusão financeira, aumentando também a própria carteira de clientes e serviços.

Centro médico e cirúrgico

O Domelle - Centro Médico e Cirúrgico será inaugurado em Farroupilha nesta quinta-feira, consolidando a cidade como referência em atendimento médico, clínico e cirúrgico. Sob o comando da Dra. Melissa Krindges, a nova estrutura, de 600 metros quadrados, oferece o que há de mais moderno nas áreas de oftalmologia (oculoplástica, cirurgia de córnea, catarata e refrativa), ginecologia, emagrecimento saudável e dermatologia estética. É agora a única clínica da cidade com centro cirúrgico para procedimentos de pequena e média complexidade.

Do Boticário para os pais

Neste Dia dos Pais, o Boticário, líder na categoria de presenteáveis, preparou uma seleção exclusiva com 27 kits e combos com itens, acessórios e embalagens especiais ou curadoria de produtos que, juntos, formam presentes ideais pensados para agradar a todos os perfis de pais, dos clássicos atos mais modernos. Destaque especial para o Malbec Icon.

Fórum da Liberdade 2025

A edição de número 38 do Fórum da Liberdade, maior palco de debates econômicos, políticos e sociais da América Latina, será realizada nos dias 3 e 4 de abril de 2025 (quinta e sexta-feira), anunciou o Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que organiza o evento em Porto Alegre. A divulgação da data do Fórum vem mais cedo este ano, que é especial para o IEE, porque completa 40 anos no final de 2024, um marco na história do IEE e do próprio liberalismo no Brasil.

Sergs desassoreamento

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Rede de Mulheres na Engenharia promoverá nesta sexta-feira o Sergs Debates Desassoreamentos e dragagens de corpos hídricos na agenda de construção do RS. O evento será realizado na sede social da Sergs- Av. Cel. Marcos, 163 - Pedra Redonda, com início às 14h.

O futuro do Estado do RS

Está chegando o dia do CEO Forum 2024, que abordará os caminhos para o futuro do Estado. O evento, realizado pela Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS), ocorre no dia 15 de agosto, no Teatro do Bourbon Country, de Porto Alegre. Entre os palestrantes estão executivos e gestores de companhias de todo o País e dois especialistas internacionais: Jakob Trollbäck, da Trollback Company (Suécia), e Jeffrey Schlegelmich, da Columbia University (EUA).

Doações da Isabela para as vítimas

A Isabela segue incentivando a campanha de doações às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul, iniciada em maio. A M. Dias Branco, a partir da marca sulista, promoveu diferentes ações de auxílio, como atendimento psicológico e voluntariado, além de doações de alimentos e em dinheiro. A campanha de arrecadação interna, juntamente com a campanha de arrecadação Isabela CUFA e Você, na qual a cada R$ 1,00 doado a Isabela fazia uma doação do mesmo valor, alcançou R$ 150 mil em doações.