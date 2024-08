Destaque em exames genéticos

Após seis meses de operação, o Weinmann em Caxias do Sul se tornou um dos líderes em exames genéticos na rede, que conta com 22 unidades na Capital, Região Metropolitana e Serra. Em junho, foi a terceira unidade da marca com a maior receita proveniente de exames genéticos, destacando-se o Oncofoco Ampliado, que examina genes relacionados ao câncer, e que representou 30% do volume de negócios do mês. O Oncotype Mama, que identifica pacientes com câncer de mama que se beneficiarão de quimioterapia, e o Exoma, que identifica alterações no DNA, também estão entre os mais procurados.

Qualidade das águas

O contraste entre os Jogos Olímpicos do Rio 2016 e os desafios de Paris 2024 destaca a importância de tratamentos preventivos para a qualidade das águas. No Rio, a biorremediação foi crucial para melhorar a Baía de Guanabara, usando a tecnologia Enzilimp na Marina da Glória. Em Paris, o investimento de 1,4 bilhão de euros para despoluir o Sena mostra a complexidade de garantir águas seguras, inspirando soluções para futuros desafios ambientais.

Dupla medalha de Ouro

A vinícola Don Giovanni, de Pinto Bandeira (RS), levou duas medalhas de ouro com os espumantes Stravaganza Brut e Blanc de Blanc no concurso internacional Brazil Wine Challenge, promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) em Bento Gonçalves. Participaram 1.037 amostras de 14 países e um júri de 85 especialistas de diferentes nacionalidades.

Um passeio de bicicleta

A Fundação O Pão dos Pobres vai realizar a terceira edição do seu passeio ciclístico, gratuito e aberto ao público. Será no domingo dia 25 de agosto com saída pela manhã da zona sul, passando pela orla e chegada na sede da fundação no bairro cidade baixa. Empresas que desejarem apoiar a iniciativa são bem-vindas. Mais informações @fundacaopaodospobres.

Mulher Empreendedora

Porto Alegre será palco da edição especial do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha nesta quinta-feira (08) na sede da Associação Comercial, das 14 às 18h. Segundo a idealizadora Tânia Costa, seu objetivo é impulsionar o empreendedorismo feminino, apoiando mulheres em situação de vulnerabilidade pois 10% do valor dos ingressos serão revertidos para o Projeto Avança Mulher Empreendedora.

Cursos técnicos EAD no Senac

Estão abertas as inscrições para o 4º ciclo dos cursos técnicos EAD das unidades Senac em Porto Alegre até o dia 19 deste mês. No total são 13 capacitações nas áreas de Comércio, Design, Gestão, Meio Ambiente, Saúde, Segurança, Tecnologia da Informação, Turismo e a Especialização Pós-técnica em Segurança do Trabalho em Meio Ambiente. A novidade é o curso Técnico em Qualidade. que fornece as habilidades e os conhecimentos para o aluno garantir padrões elevados de qualidade.