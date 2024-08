Seleto grupo de empresas

Com um crescimento de receita de 125% em 2023, alcançando R$ 24,9 milhões, a gramadense Ownerinc, à frente do Own Time Home Club, integra a relação das 13 empresas gaúchas selecionadas no ranking Exame Negócios em Expansão 2024, iniciativa da Revista Exame e do banco BTG Pactual. Fazendo parte da categoria com receita líquida de R$ 5 milhões a R$ 30 milhões, a construtora e incorporadora conquistou o 31º lugar, entre as 142 companhias pertencentes ao mesmo grupo, na 3ª edição da premiação. Focada no modelo de multipropriedade, a Ownerinc nasceu das experiências de seus sócios em empresas dos ramos hoteleiro, da construção civil e de infraestrutura urbana.

Investimentos do Sicredi

O Sicredi atingiu, em nível nacional, a marca de R$ 200 bilhões na carteira de investimentos, crescimento de 25% em apenas um ano. O desempenho resulta de fatores que ampliaram a busca pelos produtos da instituição financeira cooperativa. Nos últimos 12 meses, o crescimento desses investimentos foi da ordem de 25%, com destaque para Fundos e Previdência, que expandiram em mais de 40% no período.

Nova campanha GBOEX

Com vigência até o fim de setembro, o GBOEX lançou a campanha comercial Rumo ao Pódio - Conquistas que Transformam. Os corretores cadastrados no GBOEX, ou que se inscreverem no período da iniciativa, poderão participar e concorrer a prêmios. A campanha tem abrangência nacional e premia pelo desempenho.

Balanço trimestral Gerdau

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, concluiu o segundo trimestre de 2024 com Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,6 bilhões e margem Ebitda ajustada de 15,8%. Por sua vez, o lucro líquido ajustado da Companhia totalizou R$ 945 milhões entre abril e junho, enquanto a receita líquida somou R$ 16,6 bilhões e as vendas físicas de aço alcançaram 2,7 milhões de toneladas.

A remarcação da Casacor

Planejada para acontecer em setembro deste ano no antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho, a Casacor RS foi remarcada para 2025, em decorrência das catástrofes climáticas no sul do Brasil. O evento chega à sua 34ª edição no Estado com sede inédita e deve ocupar o andar térreo da construção de 1953.

A expansão da fonte solar

A fonte solar acaba de ultrapassar a marca de 45 gigawatts (GW) de potência instalada, de acordo com a Absolar. Segundo a entidade, o setor fotovoltaico já atraiu mais de R$ 211,7 bilhões em novos investimentos e gerou mais de 1,4 milhão de empregos verdes no País. Atualmente, a participação da fonte solar equivale a 19% da matriz elétrica brasileira.

Gramado Summit em Punta

A CIC Teutônia está organizando missão empresarial para o Gramado Summit de Punta del Este, no Uruguai, que ocorre nos dias 26 e 27 de setembro. A programação da comitiva se estende de 25 a 28 daquele mês, com transporte em ônibus leito, ingressos para os dois dias do evento, três noites de hospedagem (apartamento duplo com café da manhã) e city tour.

Degustação Acústica com Bière de Garde

O Food Hall Dado Bier produziu uma cerveja francesa, a Bière de Garde, para celebrar os Jogos Olímpicos. Frutada, com aromas de pêra e banana, ela estará disponível para degustação nesta sexta-feira, Dia Internacional da Cerveja, durante o evento Degustação Acústica. Idealizado por Sady Homrich (cerveja, bateria e voz) e Rafa Braz (violão e voz), o evento contará ainda com Estevão Camargo no baixo. A entrada é gratuita e o objetivo é estreitar a relação entre a cerveja artesanal e o pop-rock.