Arena olímpica Dado Bier

Até 11 de agosto, o Food Hall Dado Bier de Porto Alegre sediará a "Arena das Olimpíadas", um ponto de encontro para os amantes do maior evento esportivo do mundo. O local está decorado com as cores do país sede e exibe os jogos em um telão de LED. Na gastronomia, a Arena oferecerá lanches temáticos inspirados na França. O Le Moustache servirá entrecot au poivre com fritas, e o Koa terá brigadeiro brûlée, quiche Lorraine, croissant Nutella com morangos e café estilo French Press. A microcervejaria do Food Hall criou a Bière de Garde, uma cerveja âmbar, bastante frutada com aromas de pêra e banana. Além disso, há uma loja Pop-Up da Le Petit Macarons.

Carros elétricos disparam

Dados coletados pela Agger, dona da maior plataforma de gestão e cotações de seguros do Brasil, indicam que, de abril de 2023 a maio de 2024, houve um aumento superior a 800% na procura de seguros para carros elétricos no Brasil. Só em maio deste ano, foram realizadas mais de 84 mil cotações para automóveis desta categoria, com os modelos Dolphin Mini, Dolphin EV e ORA 03 SKIN.

Feirão de Empregos Fort

Desde ontem, o Fort Atacadista vai promover um Feirão de Empregos Permanente em Canoas. A seleção será realizada sempre às segundas até o dia 28 de novembro em parceria com a Prefeitura Municipal. Os interessados devem comparecer, das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Turismo e Inovação (SMDETI), na Rua Dr. Barcelos, 969.

Novas soluções sustentáveis

Maior organização independente de investigação e tecnologia dos Países Baixos e uma das maiores da União Europeia, a Organização Holandesa de Pesquisa Científica Aplicada é a mais nova parceira da Braskem no campo da economia circular. Anunciado nesta semana, acordo entre as empresas prevê pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de reciclagem baseada na dissolução Möbius, processo que purifica e produz resina polimérica de alta qualidade.

Trigo e soja aguerridos

O Trigo e o Soja devem manter grande parte da produção sem danos, apesar do plantio tardio forçado pelo excesso de chuvas. Motivo: investimentos no avanço genético nos últimos 15 anos. A boa notícia é do agrônomo e CEO da Sementes Com Vigor (SCV), Pedro Basso, que comprovou na sua lavoura e de parceiros que, com o melhoramento de plantas, é possível atingir bons rendimentos, mesmo com a redução do período entressafras.

Semana do Empreendedor

O auditório da Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) sediará, entre 5 e 8 de agosto, a 16ª Semana do Empreendedor. A abertura oficial das atividades será realizada no dia 5 de agosto, às 19h. Nesta edição haverá palestras, painéis e workshops, abordando a arte de comunicar e vender, além da inovação, presente em todas as áreas de atuação e portes.

Preparando a Expoagas 2024

A Naturale confirma mais uma vez sua presença na Expoagas 2024, de 20 a 22 de agosto em Porto Alegre. A indústria de cereais apresentará novidades que destacam a aveia como a grande aliada da saúde. Entre os lançamentos estão barras de cereais proteicas, aveia proteica Granprotein e barras em novos sabores. A Naturale se consolida no mercado como importante fornecedora de produtos de aveia para grandes redes supermercadistas. E vem conquistando de forma sólida o seu espaço no setor de alimentos funcionais em todo o Brasil e no Mercosul, com produtos de sua marca e para diversas marcas próprias. Mensalmente, ela usa mais de três milhões de quilos de aveia na produção.