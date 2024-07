No Sul, os menos otimistas

A preocupação com o meio ambiente aparece como prioridade em percentual maior no Sul do que em outras regiões do País, revela a pesquisa Radar Febraban lançada nesta sexta-feira e que investiga bimestralmente a percepção e expectativa da sociedade sobre a vida, aspectos da economia e prioridades para o País. Só 36% dos sulistas consideram que o Brasil melhorou. É o menor índice de percepção favorável, ficando atrás do Nordeste (56%) e Norte (52%), as mais otimistas; e do Sudeste e do Centro-Oeste (ambos com 42%).

Marca Doces Seleção

A Doces Seleção, marca de tradição em Santo Antônio da Patrulha (RS), está expandindo sua atuação e se lançando no mercado de franquias. Com uma proposta inovadora, a empresa familiar, que se destaca na produção artesanal - grãos a granel e uma colonial mix de produtos de alta qualidade - busca parcerias com empreendedores que desejam levar a tradição e o sabor para suas casas.

Carros elétricos de 1%

Com vendas de 1% do mercado nacional, os carros elétricos ainda geram dúvidas. Mas, dados da Anfavea mostram que as 19.310 unidades comercializadas em 2023 mais do que dobraram o volume na comparação com 2022, quando 8.458 veículos foram negociados. E a novidade já começa a adentrar no mercado das locadoras de veículos, que podem ser grandes aliados.

Equidade de gênero

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos haverá equidade de gênero na delegação brasileira que representará o nosso País. Isso significa que, bem diferente das edições anteriores, quando a grande maioria eram homens e as mulheres não faziam parte de algumas modalidades - não por nãos serem escolhidas, mas por não praticá-las - desta vez teremos competições com número equilibrado de participantes.

Reabertura do Deville

O hotel Deville Prime Porto Alegre, que está fechado desde o início das enchentes com investimento mensal de R$ 700 mil para manter todo o quadro de colaboradores, deverá reabrir só em setembro. Sua reconstrução terá investimento de R$ 7 milhões. Medidas financeiras, como adiantamento de férias e 13º salário, totalizando R$ 500 mil, foram adotadas para aliviar dificuldades dos funcionários.

A trava na alíquota padrão

Os próprios deputados federais se deram conta que a multiplicação das exceções na regulamentação da reforma tributária resultaria em aumento da carga de impostos, contrário a um dos seus princípios. Foi quando surgiu a ideia de incluir no texto uma trava na alíquota padrão de 26,5%. E no dia em que a soma das alíquotas de referência irá superar os 26,5%, o Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso Nacional um novo projeto de lei complementar propondo redução nas alíquotas especiais.