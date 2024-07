Expansão para São Paulo

Com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões para os primeiros meses de operação, a One Imóveis de Luxo, de Porto Alegre, e atuação em Miami (EUA), inaugura escritório na capital paulista. Localizada no bairro do Itaim Bibi, em um prédio moderno e com certificação Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), a empresa amplia sua participação em mercados-chave do País, fortalecendo a marca e oferecendo experiências personalizadas na compra de imóveis de luxo. A companhia já começa suas atividades na metrópole com showroom inédito de vendas do Serena Jardins, empreendimento assinado pelo reconhecido arquiteto Isay Weinfeld.

Marcas na reconstrução

Passado o período mais crítico da tragédia climática, a Associação Riograndense de Propaganda retoma as atividades presenciais amanhã, às 19h, para discutir O Papel das Marcas na Reconstrução do RS. O evento será realizado na Fábrica do Futuro e contará com palestras de Abner de Freitas, fundador da Hopeful, e Zé Pedro Paz, CCO da DZ Estúdio e responsável pela gestão criativa de campanhas para Unilever, iFood e outras empresas.

O seguro habitacional

Os brasileiros que possuem seguro habitacional receberam nos quatro primeiros meses cerca de R$ 567,3 milhões em indenizações, 18,5% superior ao mesmo período de 2023. Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o avanço também foi identificado na arrecadação, que alcançou R$ 2,3 bilhões e cresceu 10,6%. Este é um seguro de contratação obrigatório no ato do financiamento de um imóvel.

Loja de entretenimento

O Shopping Villagio Caxias estreia mais uma loja de entretenimento para toda a família. A Top Plush está localizada em frente à Camicado e vem para somar o mix de produtos e proporcionar experiências memoráveis por meio de bichinhos de pelúcia e jogos recreativos que utilizam garra mecânica. Esta é a 13ª inauguração do ano no Villagio.

Computação na nuvem

A Estácio, em colaboração com a Amazon Web Services (AWS), anunciou um projeto para capacitar mais de 75 mil alunos em fundamentos de computação na nuvem até dezembro de 2024. A iniciativa visa preparar os estudantes para as demandas do mercado de trabalho de profissões emergentes, como engenheiro de confiabilidade do site, engenheiro de plataforma e engenheiro de nuvem. A instituição de ensino quer que os seus alunos tenham habilidades de nuvem como uma vantagem competitiva na hora de disputarem uma vaga de emprego.

O curso em governança

Seguem até domingo, dia 14, as inscrições para o curso de especialização em Governança, Gestão de Riscos e Compliance, promovido pelo Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul e a Univate. As aulas em EAD são voltadas a profissionais graduados e tecnólogos em administração ligados ao conselho e estudantes da área. Mais dados: [email protected]

A celebração mundial da pizza

A pizza é uma das raras delícias que possui um dia inteiramente dedicado a ela, e isso é motivo de sobra para uma celebração cheia de sabor. Neste dia 10, é comemorado o Dia Mundial da Pizza, e a Cantina do Press servirá três clássicas napolitanas, disponíveis no restaurante e pelo delivery. Afinal, a sobra de pizza no café da manhã é um prazer que muitos apreciam com entusiasmo. Localizada no Food Hall Dado Bier, a Mood se destaca não apenas pelos sabores inusitados que apresenta em seu cardápio, mas pelas versões vegana e sem lactose. Para garantir as restrições, utiliza queijo fermentado de castanhas e creme de avelã sem lactose.