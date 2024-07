RS exporta alfajores

A Lugano, reconhecida fabricante de chocolates artesanais de Gramado, acaba de embarcar três de seis contêineres de chocolate artesanal previstos para os Estados Unidos nos próximos meses. No pedido, um item curioso: um doce de origem árabe que se tornou símbolo da Argentina, os deliciosos alfajores. São mais de 950 mil unidades produzidos nas versões 70% cacau, ao leite e chocolate branco. A entrada da marca no mercado norte-americano aconteceu em 2021, com uma linha especial adaptada ao gosto dos consumidores americanos. Entre os clientes da Lugano nos EUA estão as renomadas redes de varejo Burlington e Dollar Tree.

Aulas de judô e jiu-jitsu

A 2ª edição do projeto Esporte & Energia está oferecendo aulas 100% gratuitas de judô e jiu-jitsu. Destaque para a participação do professor auxiliar Yves Dupont, o 1º judoca faixa preta com síndrome de Down do RS, graduado em educação física pela UFRGS, que se tornou um exemplo inspirador para todos os participantes dentro e fora dos tatames. O projeto, é uma iniciativa do Pertence em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.

Adoção de cachorros

O Shopping Villagio Caxias, na Serra gaúcha, promove feira de adoção para encontrar um novo lar para cachorros resgatados nas enchentes. A ação, com o Instituto Patinhas, será neste domingo, das 15h às 18h30min, com 25 cães de pequeno, médio e grande portes. Para adotar, é necessário apresentar comprovante de endereço e um vídeo da residência, mostrando onde o pet irá morar.

Na feira moveleira

A gaúcha Kisafix, líder nacional em adesivos para a indústria de colchões, reforça sua participação em uma das maiores feiras do setor moveleiro da América Latina. É na 10ª Formóbile, que ocorre de 2 a 5 de julho, no São Paulo Expo.

Legado de Governança

Referência em recrutamento executivo, a Evermonte Executive Search recebe o empresário William Ling, hoje, em um encontro que terá como tema "Construindo um Legado de Governança: Uma jornada além do business as usual". Sócio da Evermonte, Felipe Ribeiro conduzirá a conversa que será realizada no Instituto Ling com a presença de acionistas, CEOs e conselheiros de empresas da Região Sul.

Ordem do Mérito Industrial

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry, recebeu ontem, durante a reunião na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, a medalha da Ordem do Mérito Industrial. Criada em 1958, a medalha é a mais importante condecoração da CNI, concedida a personalidades e instituições que contribuem significativamente para o desenvolvimento da indústria e do País. A honraria foi entregue pelo presidente da CNI, Ricardo Alban. Petry, que também é vice-presidente executivo da CNI, permanece à frente da Fiergs até o próximo dia 18 de julho, quando passará o cargo ao novo presidente eleito, Claudio Affonso Amoretti Bier.