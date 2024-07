Construtora gaúcha em SC

A Construtora Tedesco entregou ao Grupo Unimed Santa Catarina a obra do hospital localizado no município de Concórdia, no vizinho estado. O novo Hospital possuí área construída de 15 mil metros quadrados. Segundo seu presidente, engenheiro Pedro Tedesco Silber, a construtora gaúcha também está erguendo o edifício-sede da Federação das Unimeds de Santa Catarina, em Joinville, com 12 mil metros quadrados de área construída, e em Criciúma executa as obras do hospital São José, com 17 mil metros quadrados de área.

O RS Moda transferido

O RS Moda, marcado para a primeira quinzena de julho, foi adiado para os dias 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2025, no Centro de Eventos Fiergs. O motivo foi o apoio ao setor, muito afetado pelas enchentes de maio.Organizado pelo Ciergs junto com o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do RS (Sivergs), o evento reúne palestras, desfiles, workshops, conexões e negócios.

O restaurante Levante

O complexo gastronômico, localizado no Shopping Bourbon Country, em Porto Alegre, acaba de receber uma nova adição ao seu já diversificado mix de especialidades gastronômicas. É o Levante, um restaurante dedicado à culinária do Oriente Médio. A nova operação é assinada pelos mesmos empreendedores responsáveis pelo Tangamandápio, especializado em tacos e em outras iguarias mexicanas, que já faz parte de rol de operações do Food Hall Dado Bier, inaugurado em 2020.

Tramontina ambiental

A Tramontina de Carlos Barbosa (RS) está entre as 100 empresas mais responsáveis em governança ambiental, social e corporativa (ESG) do Brasil, segundo o Prêmio Merco. A companhia centenária também obteve destaque nos rankings ESG, ficando entre as 50 principais empresas, e conquistou o 3º lugar no ranking setorial, na categoria bens de consumo.

Tintas Renner que esticam

A PPG, por meio da marca Tintas Renner, lançou a campanha Tinta que Estiiiiica. As tintas Elástica, Emborrachada e o Selador Flexível fazem parte da linha Frentes & Fachadas, que se destaca por prevenir trincas e fissuras em estruturas com aberturas finas em rebocos. A linha Tinta que Estiiiica acompanha a dilatação e contração natural da alvenaria, evitando rompimentos e entrada de água.

O troco na Santa Clara

Iniciada dia 13 de maio deste ano, a iniciativa Troco Solidário, promovida pelas 31 unidades de varejo da Cooperativa Santa Clara, de Carlos Barbosa (RS), arrecadou R$ 16.243,52 que serão revertidos em cestas básicas repassadas ao Banco de Alimentos de Porto Alegre para distribuição às comunidades atingidas pelas cheias.

Lei do MEI já faz 15 anos

A Lei Complementar 128/2008, que criou o Microempreendedor Individual (MEI), completou ontem 15 anos, carregando o grande mérito de ter trazido ao mercado formal quase 16 milhões de empreendedores. Além de ser o maior programa de formalização no mundo, ele tem funcionado também como grande propulsor do empreendedorismo.

Crédito para energia fotovoltaica

O decreto assinado pelo presidente Lula e os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e das Cidades, Jader Filho, que prevê a destinação de R$ 3 bilhões para instalação de sistemas fotovoltaicos nas unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida, representa grande avanço na democratização do acesso à energia elétrica limpa, renovável e competitiva aos consumidores de baixa renda, reforçando a sustentabilidade e contribuindo para a justiça social.