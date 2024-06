Equipamentos eletromédicos

A área de equipamentos eletromédicos está em alta no Rio Grande do Sul. Exemplo disso é uma empresa localizada na cidade de Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre, que inaugurou neste ano uma nova fábrica. A Toth Lifecare, que atua na fabricação e comercialização de equipamentos para atendimento hospitalar, com foco em desfibrilação, investiu R$ 5 milhões no novo espaço, ampliando o parque fabril de 200 para 1000 m2. A empresa, que teve crescimento de 30% desde o primeiro ano, espera aumentar seu faturamento em 50% só em 2024.

A taQi na Construarte

A taQi participará entre os dias 3 e 7 de julho da 9ª Construarte – Feira da Reconstrução, no Parque da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul. Seu objetivo é reforçar o posicionamento de parceira estratégica para pessoas físicas e empresas de diferentes portes. A feira é uma oportunidade para os visitantes conferirem produtos e negócios com a taQi e a unidade taQi Empresas voltada para atender só empresas.

Atualização da gestão

A porto-alegrense Qualitor acaba de lançar um novo sistema: o Qualitor 8.24, que combina recursos de Inteligência Artificial Generativa, com a tecnologia usada pelo ChatGPT, para atualizar a gestão de atendimento, serviços e processos de negócio. O software é indicado para empresas de todos os setores e já está disponível.

O Selo Equidade BR

Andrade Maia Advogados recebeu o selo Equidade BR, que o aponta entre os melhores lugares para pessoas LGBTQIA+ trabalharem. Promovido pelo Instituto +Diversidade e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, é uma iniciativa inspirada no Índice de Igualdade Corporativa. Aplicado há mais de 20 anos pela Human Rights Campaign Foundation, busca oferecer subsídios para as empresas avaliarem políticas para ampliar a inclusão de pessoas LGBTQIA+ no mercado.

A inflação das laranjas

Maior produtor e exportador mundial de laranjas e suco de laranja, o Brasil enfrenta uma forte alta nos preços da fruta e do suco devido à frustração da safra. O Cinturão Citrícola entre São Paulo e Minas Gerais, que produz ao ano 315 milhões de caixas, projeta uma redução para 232,38 milhões, ou uma quebra de 24%. Frustração semelhante acontece nos EUA, outro grande produtor.

Os números da solidariedade no RS

Pesquisa conduzida pela startup imobiliária Loft com a Offerwise revelou que 53% da população do Sul do Brasil já fez doações e pretende fazer novas para os afetados pelas enchentes de maio no Estado. E 24% dos entrevistados que ainda não doaram, pretendem fazê-lo. O estudo entrevistou mil pessoas entre os dias 4 e 7 de junho. Os itens mais doados foram roupas e calçados (53%), dinheiro (50%), alimentos (33%) e água (30%). As doações em dinheiro foram, na maioria, de até R$ 100,00 (31%).