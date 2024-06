Vem da Serra Gaúcha o Destaque em Sustentabilidade na 2ª edição do prêmio Bio Brazil Fair/ Biofach America Latina e NaturalTech Award. A Farinha de Maçã Orgânica da Organovita, feita com o subproduto da elaboração de suco e vinagre da fruta, levantou o troféu de primeiro lugar, no evento, em São Paulo. Comandado pelo casal Luiz e Deomira Postingher e os três filhos, o negócio familiar é de Garibaldi e atua há 28 anos com produtos 100% orgânicos e focados na saúde e segurança alimentar dos consumidores.

Impactos das enchentes

A Isma BR - entidade internacional de combate ao estresse no ambiente de trabalho - não só não transferiu seu 24º Congresso, marcado para 18 a 20 de junho de 2024 em Porto Alegre, como abordou nele o debate sobre os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, reunindo mais de 40 palestrantes, segundo a idealizadora Ana Maria Rossi. O evento destacou, além dos efeitos da tragédia e a saúde mental nas empresas entre outros, com a contribuição de especialistas nacionais e internacionais.

Férias no Bourbon Serra

As férias escolares de julho marcam a retomada das programações especiais de lazer e entretenimento no Bourbon Serra Gaúcha | Divisa Resort, em São Francisco de Paula. Serão pelo menos 19 agendas centradas no universo da mágica. O resort foi reaberto em 7 de junho, após um período em que as operações foram limitadas devido às restrições de acesso, causadas pelas enchentes. Mais informações em www.bourbon.com.br/bourbonserragaucha.

Unicred Novo Hamburgo

A Unicred Região dos Vales inaugura, nesta sexta-feira, sua nova agência em Novo Hamburgo. O espaço de 600 metros quadrados fica em ponto estratégico na avenida Dr. Maurício Cardoso, uma das localidades mais valorizadas da cidade. A novidade integra um plano de expansão e modernização da cooperativa, com lounge exclusivo desenvolvido para oferecer comodidade e conforto ao cooperado enquanto conduz suas operações financeiras.

Das mudanças climáticas

Pesquisa inédita da PwC Brasil e Instituto Locomotiva revela que nove em cada 10 brasileiros reconhecem que o ser humano deverá ser cada vez mais afetado pelos impactos das mudanças climáticas. Isso é uma realidade sentida por parte da população, já que metade dos brasileiros enfrentou alagamentos na rua em que mora ou trabalha nos últimos cinco anos. Diante do cenário, para 89% é importante que as empresas adotem iniciativas de combate às mudanças climáticas.

Pingente homenageia o RS

Com mais de 70 anos de história no segmento de joias, relógios e óculos, a Safira desenvolveu o pingente "Leve o amor pelo RS no peito", cuja venda líquida será 100% revertida para ações sociais do Instituto Cultural Floresta, que está atuando em áreas afetadas pelas enchentes. A peça, produzida em ouro 10k, tem o formato de um coração com o mapa do RS de um lado, em homenagem ao amor pelo povo gaúcho, e um quebra-cabeça do outro, representando a reconstrução e a união dos gaúchos.

O Plaza Hotel Vale dos Vinhedos

O Boulevard Convention & Plaza Hotel Vale dos Vinhedos avança e começa a abrir seu mall de compras. Agora, além do hotel e do centro de eventos, o empreendimento amplia a experiência de hóspedes e visitantes com um mix de produtos e serviços de marcas regionais que completam a jornada de quem visita a Serra Gaúcha. Num momento decisivo de retomada do turismo no estado, a abertura das lojas é de extrema importância para a região, gerando empregos e tornando o destino ainda mais atrativo. Destaque para a loja de vinhos, O Tanoeiro Wina Store, com centenas de rótulos.