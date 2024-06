Móveis cariocas no RS

Especialista em mobiliário de luxo para áreas externas, a Trançarte Móveis, empresa do Rio de Janeiro, terá sua primeira loja em território gaúcho. A partir do dia 1º de julho, a marca apresentará um showroom de 140 m² no Glass Mall, shopping de arquitetura e decoração de Novo Hamburgo. Reconhecida por móveis de alumínio e trançados à mão com materiais sintéticos e náuticos, a marca tem foco no cliente final e em profissionais especificadores, incluindo arquitetos, designers de interiores e decoradores.

A Famurs na reconstrução

Em meio à discussão sobre a catástrofe climática que atingiu o RS focando nas soluções para os problemas provocados pelas enchentes, a Federasul recebe no Tá na Mesa, amanhã, o presidente da Famurs, Marcelo Arruda, para abordar como os municípios estão se organizando para a reconstrução do Estado. A Federasul continua a apoiar um pacote de medidas para preservar empregos e empresas. Apesar do anúncio dos auxílios já conhecidos, o presidente da entidade, Rodrigo Costa, ainda considera as ações "insuficientes".

Ling premia melhor projeto

Os projetos em obras de infraestrutura serão recebidos pelas Associações Comerciais e Industriais, filiadas à Federasul pelo link https://forms.gle/pkvSt3PFxwxHBEBc8. Depois de avaliados por um comitê, composto por especialistas em infraestrutura, arquitetura e engenharia e, se aprovados, o Instituto Ling, que criou e coordena o Reconstrói RS, faz a doação de até R$ 1 milhão, dependendo do valor total do projeto.

O destaque em matemática

O Colégio Farroupilha, de Porto Alegre, foi destaque na 16ª edição do Concurso Internacional Canguru de Matemática, em online, com 61 alunos premiados. Considerada a maior competição de matemática do mundo, realizaram as provas estudantes do 3° ano do Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

CRA-RS pelo Rio Grande

O Conselho Regional de Administração do RS segue mobilizado em prol dos atingidos pelas enchentes de maio. A entidade está arrecadando valores para a compra de material escolar. Para ajudar, o PIX é o 90.480.153/0001-76. Em sua sede, no bairro Menino Deus, estão sendo recolhidos donativos para kits de limpeza e de higiene pessoal, assim como cestas básicas. Além disso, a entidade está capitaneando um Programa de Mentoria para Micro e Pequenas Empresas.

Azeites gaúchos para os EUA

A Prosperato, marca gaúcha de azeites de oliva, vem se consolidando no mercado internacional e acaba de fazer o segundo embarque de seus produtos para os Estados Unidos em 2024. O primeiro lote foi enviado em fevereiro e esgotou em menos de 60 dias. O segundo pedido foi feito em abril e enviado no início de junho devido às cheias que atingiram o Rio Grande do Sul e dificultaram a logística.