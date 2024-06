Clientes da GOVBR em ranking

O recém-publicado ranking do SICONFI, da Secretaria do Tesouro Nacional, traz municípios gaúchos clientes da GOVBR dominando o topo da lista. Das cinco primeiras posições, quatro são ocupadas por cidades que usam soluções da empresa, especializada em tecnologia para gestão pública. Canguçu e Feliz atingiram a pontuação máxima e empataram em primeiro lugar, com 148 pontos; Santa Maria e Arroio do Sal fecham o top 5, com 147.92 e 147.80. Entre as 20 primeiras posições, aparecem ainda Eldorado do Sul, Bozano, Catuípe, Tupanciretã, Coronel Barros e Nova Ramada, no RS, e Nova Itaberada, em SC, todos clientes da GOVBR.

Guias rápidos de ajuda

A partir dos eventos climáticos devastadores que atingiram o RS em maio, um coletivo de organizações acadêmicas, de comunicação e sustentabilidade uniu esforços para lançar o projeto colaborativo Guias Rápidos para Ajudar quem Ajuda. Seu objetivo foi apoiar os agentes de impacto - líderes voluntários que atuam em situações de calamidade - fornecendo orientações práticas e validadas para melhorar a comunicação e a eficácia de suas ações.

Uso de filmes metalizados

Filmes plásticos metalizados (BOPP), usados para conservar alimentos, foram usados nos resgates na Região Metropolitana de Porto Alegre, ajudando a manter a temperatura corporal de 3 mil pessoas e animais nas enchentes de maio. A Polo Films, de Montenegro, doou mais de 1,5 tonelada de BOPP, adaptando o corte para 2x2 metros, conforme solicitado pelos voluntários, e transportada. por helicópteros das polícias militares de Santa Catarina e Minas Gerais.

Uma filial em Miami

Com 26 anos de mercado, a gaúcha SPR, uma das principais agências do Sul do Brasil, está abrindo filial em Miami, nos Estados Unidos. A operação irá atender o mercado norte-americano e global com o portfólio de serviços da área de design, incluindo branding e identidade visual, padronização visual, embalagens e MPDV. O projeto consolida as estratégias de expansão e internacionalização da empresa.

Estação meteorológica

Uma parceria entre a Sicredi Caminho das Águas e o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Rolante e Riozinho possibilitou a instalação de uma estação meteorológica na comunidade de Boa Esperança, no município de Rolante (RS). É para apoiar os agricultores locais na tomada de decisões mais precisas sobre o manejo de suas culturas, destaque à uva, produção predominante na região.

Casas para desabrigados

A Wert, tradicional incorporadora de Gramado, lidera uma iniciativa para auxiliar as famílias mais afetadas pelas recentes enchentes no RS. A campanha SOS Rio Grande do Sul pretende repassar R$ 12 milhões das vendas de imóveis para construção e entrega de 250 casas aos desabrigados das chuvas de maio. Os empreendimentos Áureo, Gorjeio e Venusto, recém lançados pela empresa em área nobre de Gramado, terão parte das vendas convertidas em doações na construção destas casas, segundo o diretor da Wert, Giovani Ghisleni.

A Feira de Inverno na Serra

Começa às 10h deste sábado, em Flores da Cunha, e segue até 7 de julho, sempre aos sábados, e domingos a 35ª Feira de Inverno nos Pavilhões do Parque da Vindima Eloy Kunz, com a presença de autoridades municipais e estaduais, além de comitivas regionais. Haverá apresentação do Coro Municipal, lançamento do guia 35 anos Feira de Inverno e um brinde simbólico pela retomada das feiras regionais e estaduais junto à Fonte do Vinho - que estará recebendo doações para os afetados pelas enchentes no RS.