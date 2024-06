Ícone do cenário cultural de Porto Alegre, o Press Bar Restaurante acaba de anunciar uma ação cultural semanal para os finais de tarde da cidade. Localizado no coração do Moinhos de Vento, o espaço tem sido ponto de encontro crucial para artistas locais e nacionais ao longo dos anos. Agora, com o Press and Play, a casa reforça sua missão de oferecer não apenas comida e bebida de qualidade, mas também momentos de descompressão e entretenimento para seus frequentadores. Quando não houver DJ, os amigos da casa vão brincar de ser DJs com playlists imperdíveis, entregando uma experiência musical variada e envolvente.

As novidades na taQi

A taQi, rede de varejo do RS, anuncia um novo posicionamento e a atualização da identidade visual. Após uma pesquisa junto aos clientes, a marca mudou seu conceito para "taQi, tá com você", buscando reforçar a prioridade da empresa em colocar o cliente no centro do negócio. Ao encontro disso, a taQi também reformulou sua programação visual, trazendo novas cores e fontes.

Paçoca com chocolate

Com a chegada das festas juninas, uma das datas mais aguardadas do calendário brasileiro, a Lugano, tradicional marca de chocolate artesanal de Gramado, lança uma novidade focada nos festejos. É a paçoca de amendoim coberta com chocolate ao leite 36% cacau, que une crocância e o sabor marcante da paçoca com a suavidade e a doçura do chocolate. A ideia surgiu como forma de inovar no mercado de doces típicos da época.

Cartilha para empresas

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do RS (Ibef-RS) lançou, para consulta aberta, a Cartilha pela Recuperação Econômica de Empresas do RS. O material foi elaborado pelos comitês de estudos do Ibef-RS e compila as informações mais importantes para auxiliar as empresas gaúchas a se reerguerem e retomarem as atividades econômicas diante da tragédia provocada pelas enchentes no Estado.

Viaje para o Rio Grande

A rede Blue Tree Hotels lançou a campanha "Viaje para o Rio Grande do Sul: Vamos Reconstruir Nosso Turismo". É para auxiliar a retomada da economia do Estado após as enchentes do início de maio, que afetaram 461 municípios, e mostrar que há segurança para que as viagens às cidades gaúchas voltem a acontecer.

Aurora promove inclusão social

Até dezembro, cerca de 200 moradores de Bento Gonçalves serão beneficiados com o projeto Cooperar para Incluir: Transformando Vidas. A ação realizada pela Cooperativa Vinícola Aurora desenvolverá oficinas pedagógicas e palestras voltadas a pessoas com deficiência, bem como a capacitação de seus responsáveis ao empreendedorismo e à inserção no mercado de trabalho. As iniciativas estão sendo promovidas com entidades assistenciais do município, como a APAC e a AIDD.