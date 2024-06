Após a pandemia da Covid-19, o debate sobre o melhor modelo de trabalho ganhou destaque. Dados da 24ª edição do Índice de Confiança Robert Half revelam que 76% dos profissionais preferem o modelo híbrido, 18% apoiam o home office integral e só 6% o regime presencial full time. O retorno total às antigas relações de trabalho poderia levar 38% dos empregados a buscar novas oportunidades no mercado. Pensando nisso, no ano passado, empresas como Google, Salesforce e Amazon implementaram políticas cuidadosas de regresso ao ambiente físico, citando queda de produtividade e dificuldades na gestão remota como principais motivos.

Feira de saúde do Sul

Inicialmente prevista para setembro, a Health Meeting - Business & Innovation foi transferida para os dias 11, 12 e 13 de novembro. A segunda edição da maior feira de saúde do Sul do Brasil acontecerá no Prédio 40 da Pucrs. São esperados mais de 10 mil visitantes e 250 marcas e startups no evento, que tem sido buscado por empresas para colaborar com a reconstrução do Rio Grande do Sul.

Acesso aos alimentos

Recentemente, o governo federal divulgou, por meio do estudo realizado pelo Instituto Fome Zero (IFZ), a redução de 30% da insegurança alimentar total (grave moderada) no país. Isso significa que 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome. No entanto, apesar do resultado animador, 20 milhões de brasileiros ainda enfrentam a falta de acesso aos alimentos, um direito básico que deve ser assegurado a qualquer cidadão.

Menos 67% de azeite

A produção de azeite de oliva do RS nesta safra teve redução de 67%. Segundo dados da Secretaria da Agricultura, foram produzidos 193,15 mil litros neste ano, ante os 580,22 mil litros da safra passada. As condições climáticas já adversas desde o ano passado, com chuvas torrenciais em setembro de 2023 em parte das regiões produtoras mais à Metade Sul do Estado, motivaram essa queda.

A inflação das batatas

Impressionante o salto de preços das batatas nos últimos 12 meses, segundo o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas. O maior foi da batata inglesa que bateu o recorde com 60,66%. Bem menor, mas também destacado, foi da batata doce: 11,72%. E não podia faltar o badalado arroz que subiu 23,42%.

O acúmulo de detritos nos rios

A Granpal vai estudar a contratação de uma batimetria para identificar o acúmulo de minerais, areia e resíduos em rios da região, em resposta ao problema do assoreamento nos mananciais que abastecem as cidades metropolitanas e que facilitam os elevados níveis de alagamentos, verificados nas recentes enchentes. Segundo o presidente Marcelo Maranata, é para ter uma base de preços na busca de recursos junto aos governos estadual e federal.