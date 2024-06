e-Books de ajuda a pessoas

A Delta Global, empresa gaúcha especializada em tecnologia e serviços para o mercado de seguros e transportes, criou dois e-books gratuitos para auxiliar as pessoas que foram afetadas pelas enchentes. O manual "Recomeçar" traz uma lista com programas e benefícios do governo e iniciativas solidárias que podem ser acessadas, como a solicitação de segunda via de documentos, o acesso a medicações gratuitas e a prorrogação de prazos processuais. Já o "Guia de Cuidados com a Saúde Durante e Pós-Enchentes" oferece informações sobre doenças que podem ser contraídas no contato com a água e cuidados que devem ser tomados dentro e fora das casas atingidas.

Imersão na Itália

A escola gaúcha Sonata Brasil embarcou neste domingo, e segue até o próximo sábado, com um grupo de 13 empresários brasileiros para mais uma imersão internacional na Itália, onde os participantes aprenderão lições sobre liderança e inovação a partir do legado italiano. O roteiro inclui passagens por Roma e Florença e experiências para desenvolver o humano por trás de cada profissional.

Força-tarefa na ajuda

Voluntários de seis estados reforçam a força-tarefa na ajuda aos gaúchos. Seus integrantes foram escolhidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e chegaram a Canoas quinta passada em voo da FAB, e visitarão seis cidades.

A memória olfativa

Uma sugestão de presente para o Dia dos Namorados. Há estudos relatando que a memória olfativa é bem mais poderosa e evocativa do que as memórias associadas aos outros sentidos, como visão, tato e audição. Não é à toa que as flores e os perfumes estão sempre no topo da lista dos presentes mais vendidos nessa época do ano.

Adote um estudante

As escolas gaúchas estão desempenhando um papel essencial como pontos de referência e mobilização no atual cenário. É o caso da Escola de Ensino Fundamental Divino Mestre, que acaba de lançar a campanha "Adote um Estudante". Conforme a diretora da instituição, Fabiana Brum Martins, a iniciativa prevê a arrecadação inicial de 400 kits de material escolar para crianças e jovens que perderam tudo nas enchentes.

Inteligência Artificial

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) indica que as fraudes no setor da Saúde no Brasil podem custar quase R$ 20 bilhões às operadoras e elevar em um terço os custos médicos aos pacientes. Neste cenário, a PwC aponta que a Inteligência Artificial (IA) é forte aliada no combate e prevenção desse tipo de ocorrência no país e no mundo. Para além do diagnóstico, o material "Prevenção e detecção de fraudes na indústria da Saúde", orienta para uma gestão de combate e prevenção a fraudes.

No ensino de idiomas

O Colégio Farroupilha de Porto Alegre estará representado por Luciane Calcara, gerente do Centro de Cambridge e Línguas Estrangeiras da instituição, em dois eventos internacionais focados no ensino de idiomas: na 57ª Conferência e Exposição IATEFL em Brighton, Inglaterra; e no CEM Meeting, em São Paulo, onde Luciane é a única representante do RS.

Namorados no Food Hall Dado Bier

O espaço gastronômico e cervejeiro que reúne 6 cozinhas especialistas no que fazem ao redor de uma microcervejaria - a 1ª artesanal do Brasil - receberá os casais no próximo dia 12 com uma programação especial. Localizado no Bourbon Country, o local terá decoração intimista, drink autoral, cerveja Dado Bier, Duo de Jazz com James Liberato e Paulo Dorfman e seleção de pratos especiais com foco no compartilhamento. É possível garantir reserva antecipada.