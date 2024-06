O veículo sacola plástica

A sacola plástica para transporte das compras distribuídas nas lojas da rede Zaffari e Bourbon traz informações sobre as diferenças entre os tipos de lixo, orientando os clientes a realizarem a separação de forma correta. As informações destacam que o lixo seco, ou resíduo reciclável, trata de metais, plásticos, vidros e papéis; o lixo orgânico é composto por sobras de alimentos, cascas de frutas e verduras, erva-mate e borra de café e chá. Já o lixo especial são pilhas, baterias, lâmpadas, retalhos de couro e solventes. A estampa da sacola ainda destaca a necessidade de reduzir, reciclar e reutilizar itens para evitar a produção excessiva de lixo.

Sorteio de Eclipse Cross

O Iguatemi Porto Alegre lança a campanha promocional do Dia dos Namorados estendida ao longo de todo o mês de junho, neste ano, como forma de impulsionar as vendas na retomada das atividades dos lojistas em meio a um cenário desafiador vivido pelos gaúchos. Com R$ 450,00 em compras, de 01 até o dia 30 de junho, os clientes ganham um número da sorte para concorrer a um Eclipse Cross.

Um milhão de veículos

Após alcançar crescimento de receita de 60% em 2023, a gaúcha Delta Global, empresa especializada em tecnologia e serviços para o mercado de seguros e transportes, projeta fechar 2024 com a gestão de um milhão de veículos em seu sistema e faturamento superior a R$ 200 milhões. A base da projeção surge a partir de clientes relevantes que entraram recentemente, como a Hyundai Brasil e a Unidas Locadoras, bem como a presença da Randoncorp.

Consumo de proteínas

Pesquisa Kantar sobre o orçamento familiar indica que 36% é destinado ao consumo de alimentos e bebidas em casa. Nesse contexto, as proteínas comprometem 32% do orçamento, sendo as carnes bovinas as mais escolhidas. Os dados também apontam que, entre os compradores de carne bovina, os cortes de acém e coxão mole são os mais relevantes no consumo.

Primeiro modelo do Brasil

Fundador e chairman da GWM, Jack Wey reuniu-se na quarta-feira com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, em evento realizado em Pequim. Durante o encontro, Wey revelou em primeira mão o primeiro modelo que será produzido na fábrica da GWM em Iracemápolis (SP): o SUV híbrido Haval H6.

O 2º leilão de vinhos ícones e raros

Encerra neste sábado, às 12h30, o 2º Leilão Beneficente de Vinhos Brasileiros Ícones e Raros promovido pelo capítulo gaúcho da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). São 245 garrafas em 67 lotes, com vinhos emblemáticos e históricos de safras a partir de 1940. Os lances podem ser dados no site ww.cristianoescolaleiloes.com.br sendo necessário um cadastro prévio. A primeira edição levantou R$ 52 mil, doados a entidades de apoio às vítimas do RS.