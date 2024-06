A desindustrialização do País

O Brasil estabeleceu ações e metas para sua política industrial até 2026, previstas no programa "Nova Indústria Brasil", do governo federal. Ao mesmo tempo, indicadores como produtividade e empregos confirmam o cenário de crise em que o setor está imerso. Um processo de desindustrialização do País que se arrasta há décadas: a participação da indústria no PIB nacional, que já chegou a 36%, hoje está em torno de 24%. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o faturamento da indústria brasileira caiu 2,3% em 2023 sobre 2022 e é hoje o mesmo de 2017. O nível de emprego também se encontra estagnado. Aliás, comparando 2023 x 2022 registra até ligeira queda de 0,1%.

Festival juntos pelo RS

O Grupo Gaúcho Matiz, de Porto Alegre, que trabalha há mais de 12 anos no mercado de entretenimento, criou o projeto Juntos Pelo RS, uma grande força tarefa de solidariedade em prol da recuperação e do auxílio aos desabrigados atingidos pelas enchentes. No dia 8 de junho próximo, o Tantrarosa, na região do Rosa e Garopaba, em Santa Catarina, recebe a terceira etapa do projeto, que já aconteceu também em São Paulo e Vitória/ES, com 100% da bilheteria destinada à ação Juntos pelo RS.

Apelo por produtos RS

Em resposta à tragédia climática que tem afetado o Rio Grande do Sul desde o final de abril, a Associação do Comércio de Joias, Relógios e Óptica do Rio Grande do Sul (Ajorsul) está fazendo um pedido aos consumidores para priorizarem produtos e serviços gaúchos. A iniciativa tem por objetivo apoiar as fábricas e comércios do segmento no Estado, que foram duramente impactados pelas enchentes.

Os hotéis premiados

Os hotéis do Sesc/RS de Gramado e Torres foram premiados no Travellers Choice 2024 do TripAdvisor, o maior site de pesquisas de viagens do mundo. O prêmio é o único na indústria do turismo que leva em consideração as avaliações realizadas pelos próprios hóspedes, em relação aos 12 meses do ano anterior. É a quarta vez consecutiva que o hotel de Gramado é agraciado. O de Torres recebeu o Travellers Choice, anteriormente, em 2020.

Ação Correndo pelo RS

A New Balance 42K Porto Alegre fará sua contribuição para o auxílio à população local através da ação "Correndo pelo RS". A Run Sports, organizadora da prova, acaba de abrir as inscrições para a edição de 2025, marcada para o dia 27 de abril, sendo que parte da arrecadação será destinada ao Instituto Moinhos Social, vinculado ao Hospital Moinhos de Vento. Serão disponibilizadas10 mil inscrições para o próximo ano, divididas nas quatro distâncias da programação: 5k, 10k, 21k e 42k.

A energia solar no Brasil

Atualmente, o Brasil ocupa o 6º lugar no ranking dos países que mais produzem energia solar no mundo, conforme dados da Agência Internacional de Energias Renováveis, Irena, sendo essa a segunda maior fonte de matriz elétrica nacional. Hoje, o País já tem quase dois milhões e meio de sistemas solares instalados em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

Reembolso a pequenos negócios

O Sebrae RS vai oferecer apoio para micro e pequenos negócios atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul no mapeamento de suas necessidades para recuperação do espaço físico, de materiais e de insumos por meio da consultoria Sebraetec Supera. As empresas beneficiadas receberão avaliação e consultoria do time do Sebrae RS e, após, reembolso de até R$ 15 mil sobre os custos com reparos, manutenção ou reposição de equipamentos e mobiliário afetados pelos alagamentos.