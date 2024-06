A Orquídea Alimentos realizará no dia 9 de julho o Treino Solidário no pátio da empresa, em Caxias do Sul, para ajudar os atingidos pelas enchentes. O evento é aberto ao público e contará com três formas de participação: com o treino, em que cada quilômetro percorrido pelo participante — corrida ou caminhada —, será revertido em quilos de alimentos pela Orquídea; com o Ingresso Solidário (doação de produtos de higiene e limpeza ou ração para pets) e com a compra de uma Camiseta Solidária. As doações serão entregues para duas instituições da cidade. Inscrições gratuitas até 5 de junho, no link https://abrir.link/BOhiA.

Os 109 anos Minancora

A Minancora, tradicional empresa de cosméticos e produtos de cuidado pessoal, celebra neste mês de maio 109 anos de uma trajetória marcada por inovação e crescimento constante. Fundada em 1915, a empresa familiar atravessa gerações e está atualmente sob a liderança de Lourdes Maria Duarte, bisneta do fundador, que atua como gestora presidente. Reconhecida inicialmente por sua emblemática pomada, agora inclui sabonetes para acne, cremes para alívio dos pés e cremes antissinais.

Cai a confiança no Sul

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de maio deste ano começa a mostrar os primeiros impactos das enchentes do RS na confiança total da Região Sul. Ele caiu de 50,9 pontos para 47,4 pontos, cruzando a linha divisória de 50 pontos que separa a confiança da falta de confiança na pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Nas outras regiões a confiança aumentou. Em maio, a confiança da indústria em geral avançou em 14 de 29 setores e caiu nos 15 setores restantes.

O Sicredi dobra ajuda

O Sicredi está lançando mais uma iniciativa de apoio à comunidade. Por meio da campanha "1 1: cooperar é somar", a cooperativa irá dobrar cada real recebido pelo Pix da Fundação Sicredi em doações para os atingidos. A iniciativa, em nível nacional, já arrecadou R$ 10 milhões, que serão duplicados pela instituição. Os valores estão sendo empregados na compra de mantimentos e materiais necessários para a reconstrução das regiões prejudicadas.

Matérias-primas renováveis

A Mercur, indústria das áreas da saúde e educação, de Santa Cruz do Sul (RS), busca aumentar em 2024 de 39,12% para 45% a meta de sua produção com matérias-primas renováveis para a regeneração do planeta desde o início da cadeia de produção. Em 2023, quando 39,12% da produção esteve focada no uso de renováveis nos recursos de saúde e educação, a empresa lançou a primeira borracha termoplástica do mercado brasileiro com 65% de insumos renováveis, mais leve e livre de cargas minerais. Outro produto na caminhada da Mercur foi a bolsa térmica natural para bebês.