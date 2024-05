Parceria Airbnb e Pertence

O Instituto Social Pertence, que vem realizando um trabalho de mapeamento das pessoas com deficiência atingidas pelas enchentes em Porto Alegre, aliou-se à plataforma internacional Airbnb para ajudar famílias atípicas neste momento de angústia. Especializada em aluguéis de temporada, a empresa doou US$ 50 mil em vouchers para a acomodação dessas famílias mapeadas pela Instituição junto aos abrigos de emergência. A intenção é oferecer espaços adequados para atender as necessidades dessa parcela específica da população. Cada família selecionada pelo Instituto poderá ficar até um mês no espaço alugado (casa ou apartamento), até que consiga se reorganizar para retomar a vida na própria residência.

Nova taQi na Serra Gaúcha

Nesta sexta-feira, a taQi inaugura uma loja em Carlos Barbosa, na Rua Ivo Tramontina, 102. Prevista para abrir no início do mês, a rede decidiu pelo adiamento devido à situação de calamidade pública. "Entendemos que agora é o momento porque precisamos estar ao lado da comunidade ajudando neste recomeço", pontua Carlito Kirschner, vice-presidente do Grupo Herval. A loja oferece produtos de construção, ferramentas, acabamentos, além de sofás e colchões da marca Herval.

Solidariedade na robótica

Em parceria com as equipes de robótica educacional do RS e de todo o Brasil, a stemOS, empresa hamburguense pioneira neste setor, está realizando diversas ações de solidariedade para auxiliar as famílias atingidas pelas enchentes. Até o momento, já foram repassadas cerca de 4 toneladas de donativos para 50 instituições da região. Atualmente, a stemOS planeja uma forma de contribuir na construção de móveis para os afetados. Para ajudar: PIX [email protected]

Enchente é pauta na Pucrs

O Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE) da Pucrs promove nesta segunda-feira o Seminário sobre os Efeitos Econômicos da Maior Enchente do Rio Grande do Sul. O evento é aberto ao público e acontece às 16h. Nele participarão todas as instituições com graduação, pós-graduação em Economia e áreas próximas, como Desenvolvimento Rural, Regional e Relações Internacionais que tradicionalmente participam do Encontro de Economia Gaúcha na Pucrs.

O premiado azeite Sabiá

O Azeite Sabiá, produzido em Santo Antônio do Pinhal, na Mantiqueira paulista, e Encruzilhada do Sul (RS), está entre os finalistas em todas as categorias de azeite extravirgem no Evo Iooc: Melhor Monovarietal - Coratina, Melhor Blend - Blend de Terroir, Melhor do Brasil, Melhor do Hemisfério Sul e Melhor da América do Sul (prêmio especial Raul C. Castellani). Os vencedores serão anunciados no dia 15 de junho.

Adiada a Festa das Cucas

A 24ª edição da Festa das Cucas tem uma nova data: 21, 22 e 23 de junho. Mas, não foi só o período que mudou. Um dos eventos mais tradicionais do interior do Rio Grande do Sul, realizado no Parque da Oktoberfest, em parceria pelo Grupo RBS e Município de Santa Cruz do Sul, também vai precisar se adequar ao difícil momento vivido pela comunidade gaúcha.

Prêmio para azeites de Gramado

O Azeite Terroir Serrano - Blend de Campo Multivarietal, e a Infusão Aromática de azeite com Nibs de Cacau e Baunilha, ambos da safra 2023 do Olivas de Gramado, receberam medalha de bronze na competição Athenas IOOC 2024, realizada em Esparta, na Grécia. A competição, classificada entre os três concursos internacionais de azeite mais importantes do mundo, aconteceu no final de abril e contou com a participação de mais de 2 mil marcas inscritas, de 18 países.