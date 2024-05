Cidades na crise climática

Cerca de 80% do PIB mundial é gerado nas cidades, consequentemente, nelas também são consumidos dois terços da energia global, o que gera grande parte das emissões de gases de efeito estufa (GEE) para a atmosfera, segundo o Banco Mundial Além disso, dados do Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético indicam que as cidades sofrem aumento de temperatura duas vezes maior que a média global devido ao efeito das ilhas de calor urbano. Conforme o World Economic Forum (2022), 70% das emissões dos edifícios são operacionais, e os 30% restantes são emissões incorporadas, ou seja, carbono gerado pela produção de materiais de construção, a construção em si e o mobiliário interno.

O apoio na Zona Sul

A Ecosul, concessionária do Grupo EcoRodovias, está engajada em auxiliar as vítimas das enchentes no RS. Ela doou R$ 500 mil ao governo do Estado e às prefeituras de Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul. Além disso, recolhe donativos nas BRs 116 e 392 e auxilia na evacuação de áreas inundadas com suas equipes. Para ajudar na recuperação dos estragos, doou cargas de brita para a Usina de Asfalto da Prefeitura de Pelotas e apoia o reparo de pontos críticos em asfaltos na cidade.

Emater e as dívidas

Tendo em vista o grande volume de perdas nas atividades agropecuárias provocadas pelas enchentes e que ainda estão sendo quantificadas pelos técnicos da Emater/RS em todo o RS, a instituição chama a atenção dos produtores que possuem financiamentos para medidas que podem ser adotadas para aliviar o peso das obrigações financeiras neste momento de calamidade pública.

Tinta para toda obra

A Tintas Renner, marca licenciada pela PPG, anuncia a Tinta Unique. Com destaque em sua performance e formulação à base de água, sua tecnologia inovadora assegura resistência, durabilidade prolongada e retenção de brilho. Tem baixo odor, secagem rápida, boa aderência e nivelamento, adaptando-se a vários materiais, incluindo azulejos, alvenaria e madeira. A tinta já foi usada em grandes obras, como o muro do clube São José, no Passo d'Areia, e na lateral do prédio do Daer.

Abraço do Mini Mundo

O RS está passando por um momento desafiador, em que todo gaúcho gostaria de receber um abraço. É pensando nisso que o Mini Mundo de Gramado lança a campanha "Abrace o RS", possibilitando que pessoas de todo o país também deixem sua contribuição. Comprando o ingresso para o Mini Mundo via site até 30 de junho, 10% do valor pago será destinado à compra de cestas básicas aos atingidos pelas enchentes.

O reuso de eletrônicos

O setor de telecomunicações passa por uma transformação significativa no Brasil, com a adoção de estratégias de logística reversa auxiliando na recuperação e reutilização de dispositivos eletrônicos. Um estudo, realizado pela Grand View Research, estima que essas práticas podem reduzir os custos associados à compra de novos materiais em até 60%, em paralelo à redução do impacto ambiental na produção de novos produtos.

Vinho e cerveja de Gramado geram doações

A Jolimont, produtora do vinho e cerveja oficiais de Gramado, destinará 20% do faturamento dos respectivos produtos para ações solidárias, com vistas a atender as demandas emergenciais no município. A Linha Gramado é composta pelo Vinho Cabernet Sauvignon e a Cerveja Pilsne, que estão à venda no e-commerce para todo o País. É um meio para que os turistas, que já visitaram ou ainda visitarão a Região, possam ajudar a cidade nesta hora e levar um pouco da Serra Gaúcha para casa com as bebidas.