Afetada pela tragédia gaúcha, a Selecionados Uniagro, de Porto Alegre, reforça o compromisso da empresa na reconstrução do Estado, através do desenvolvimento econômico e social e principalmente no valor humano. A empresa se junta às centenas de outras na campanha de incentivo ao consumo de marcas gaúchas, "Apoie Empresas do RS". A equipe da Selecionados Uniagro, atuando em home office, continua a atender clientes de todo o Brasil e realiza as entregas ao restante do País através de dois Centros de Distribuição: em Itajaí (SC) e em Cajamar (SP). Um terceiro CD em Porto Alegre está fechado devido aos acontecimentos.

A equipe atua nas ruas

Toda a energia da Selecionados Uniagro está voltada para a comunidade gaúcha. Sua equipe está atuando nas ruas, prestando assistência em resgates, realizando doações e exercendo trabalhos voluntários. E, reforçando o apoio, está doando 10% das vendas do site da marca ao Instituto Cultural Floresta, que auxilia nas doações aos afetados das enchentes, além de realizar diversos resgates.

Mil cobertores por semana para doar

Serão cerca de 1.000 cobertores produzidos por semana durante todo o inverno na Biamar Malhas, de Farroupilha (RS), exclusivamente para doação. Enquanto houver demanda, o esforço não vai parar. A empresa adaptou a linha de produção, dedicando uma célula de teares com cinco unidades para a tarefa. Cada cobertor leva cerca de 25 minutos para ficar pronto e pesa cerca de 1kg. Na estampa, palavras de carinho e afeto, junto ao desenho do mapa do RS. Além dos cobertores, a marca também estruturou a produção de luvas, meias e toucas exclusivamente para doação.

Pessoas com deficiência

O Pertence está à frente de uma iniciativa crucial em Porto Alegre para identificar e prestar assistência às pessoas com deficiência atingidas pelas enchentes. A instituição tem mapeado as necessidades específicas dessas pessoas e de suas famílias. O foco é entender onde elas estão e quais as suas principais demandas no momento, considerando desde alimentos adequados a itens de higiene pessoal, acessibilidade física e de comunicação, além de materiais de limpeza.

Voo de Avião Solidário

Em operação conjunta do programa Avião Solidário com o Ministério da Defesa do Brasil, o Boeing 767 da Latam Cargo operou um voo especial e gratuito a partir da Base Aérea de Guarulhos para a Base Aérea de Canoas. A bordo, uma carga de 51 toneladas de doações de cestas básicas, água, colchões e cobertores, entre outros itens, arrecadados por empresas, cidadãos e instituições do terceiro setor em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A desoneração da folha

A Justiça Federal da Paraíba deferiu pedido de liminar que mantém a desoneração da folha de pagamentos por 90 dias para uma empresa do setor têxtil de João Pessoa (PB). Segundo a advogada tributarista Renata Ribeiro Kingston, sócia do escritório Mello Torres, a urgência da medida reside na proximidade da data de vencimento para o pagamento da obrigação tributária.

Minoritários da Sultepa

Grupo de acionistas minoritários da gaúcha Sultepa S/A, em Recuperação Judicial desde 2015, obtiveram liminar favorável ao cancelamento da Assembleia Geral Ordinária marcada para início de maio, em ação movida pelo escritório Brenner & Caletti Advogados e aceita pela 10ª Vara Cível do TJRS. A decisão condiciona nova AGO à divulgação da lista completa de acionistas, conforme já pleiteado perante a CVM, detalha Eduardo Zarpelon, sócio do escritório.