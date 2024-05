Compre produtos gaúchos

Em resposta às recentes enchentes que impactaram nosso Estado, um grupo de produtores lançou uma plataforma dedicada a reconstruir e fortalecer a comunidade agrícola local. Produtores estão sendo convidados a cadastrar seus produtos para expandir seu alcance, conectando-se diretamente com restaurantes de todo o Brasil. Já os restaurantes, especialmente de São Paulo, podem descobrir e integrar produtos gaúchos autênticos em seus menus, apoiando diretamente nossos produtores também cadastrando-se no site www.produtoresgauchosunidos.com. Trata-se de uma iniciativa da plataforma de venda de carne de cordeiro PMP, do perfil Gaspaindica e da Vento Comunicação.

Onde anda o meu pet?

Uma luz de esperança brilha em meio à tragédia das enchentes em Porto Alegre, graças a uma fotógrafa gaúcha, que deu início a uma iniciativa que toca os corações e une famílias peludas. O perfil @meupetrs no Instagram se tornou um ponto de encontro virtual para dezenas de cães resgatados, todos aguardando o retorno dos seus tutores. Com imagens cuidadosamente capturadas, a fotógrafa Ana Carolina Teixeira tem ajudado a identificar e reunir esses animais com suas famílias amorosas.

Telemedicina para pet

A Rede Pet Plano de Saúde e Hospitais Veterinários estão organizando uma ação solidária em prol dos mais de 20 mil pets que se encontram em situação de vulnerabilidade, para oferecer algum conforto aos pets e tutores. Por meio das ONGs, que realizam o trabalho voluntário de acolhimento dos animais, a equipe de veterinários da Pet de São Paulo fará atendimento humanizado à distância por meio da Telemedicina.

Donativos da Bourbon

A Bourbon Hospitalidade, responsável pela gestão do Bourbon Serra Gaúcha | Divisa Resort, em São Francisco de Paula, está mobilizando sua rede de hotéis e resorts na arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Já foram entregues às autoridades locais mais de seis mil itens, incluindo 35 camas e mil litros de água mineral.

Instituto Yducs ajuda

O Instituto Yduqs se uniu ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul para ajudar quem precisa de apoio nesse momento. A campanha, que conta com a Estácio Porto Alegre e diversos campi de instituições de ensino superior, tem como objetivo conectar as pessoas e engajar estudantes, docentes e colaboradores para auxiliar as famílias atingidas. Para participar basta acessar o site do Instituto Yduqs no link: https://bit.ly/JuntospeloRS.

Novas ofertas de voos

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informa que, com o fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por tempo indeterminado, suas associadas ampliaram a oferta de voos e assentos para outras cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os passageiros que possuem bilhetes emitidos com origem e/ou destino para a capital gaúcha devem entrar em contato com a companhia aérea para mais informações.

Ferramenta médica gratuita aos abrigados

A WebMed adaptou o ShortMed, uma solução que leva atendimento médico apropriado a partir de triagem diagnóstica, para esse momento de emergência. Por meio de um questionário online e gratuito, o ShortMed SOS Enchentes, os abrigados podem apresentar seus sintomas, obter encaminhamento médico, atestados, receitas e medicamentos. A plataforma também recebe o cadastro de médicos e psicólogos que queiram se voluntariar para atender a essa população. A WebMed conecta pacientes, médicos, hospitais e clínicas, indústria farmacêutica, operadoras de saúde e SUS.