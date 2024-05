Doação de IR para o RS

Na onda de solidariedade que mobiliza ações em todo o Brasil, é possível ajudar ainda mais as vítimas das enchentes no RS com a doação de até 6% do imposto devido a fundos controlados por conselhos municipais, estaduais, distrital ou nacional. "As doações podem ser feitas por pessoa física apenas no modelo completo da declaração do Imposto de Renda", afirma o advogado tributarista Leandro Nagliate. As doações destinadas ao Estado do RS e aos municípios (donatários) estão isentas do Imposto sobre Doações (Lei Estadual 8.821/89).

A inclusão financeira

Com a tecnologia presente em todos os cantos do Brasil, cada vez mais brasileiros estão incluídos no sistema financeiro nacional, obtendo serviços e vantagens antes só possíveis para quem estava vinculado a uma instituição tradicional. O Pix foi responsável pela inclusão de 71 milhões, segundo o Banco Central. Já outro levantamento, da Nubank e Mastercard, mostra que 70% da população possui cartão, de débito ou de crédito.

Atendimentos Amrigs

A Amrigs está encarregada dos atendimentos médicos na operação SOS Médicos. E como tal busca profissionais voluntários para oferecer assistência à saúde em locais de recebimento dos resgatados. Ela ocorre em pontos estratégicos de Porto Alegre: Usina do Gasômetro e Viaduto José Eduardo Utzig). E conta com o apoio da Unimed Porto Alegre e SOS Unimed.

O suporte emocional

A escola gaúcha Sonata Brasil criou uma série de conteúdos em formato de live, o Farol Sonata, como suporte emocional às pessoas para enfrentar a crise e reacender a esperança para reconstruir o Estado. As transmissões são feitas pelo Instagram @sonatabrasiloficial com a participação de referências em áreas como psicologia, que já abordaram temas como luto, culpa, ansiedade e medo em meio à tragédia.

Campanha SuperAção

Com o lema SuperAção Serra Gaúcha, a CIC Caxias, juntamente com os Sindicatos Patronais, intensificou a campanha emergencial lançado no início de maio, buscando ampliar a arrecadação de recursos para a reconstrução da Serra Gaúcha, região que sofreu severos danos devido às recentes enchentes. A ação coletiva visa mobilizar o setor empresarial e a comunidade em geral.

Seguro compreensivo de veículos

Desde o início de maio, a Sinosserra Corretora tem recebido uma média de 30 acionamentos de seguro por dia para perda total de veículos submersos. O número equivale à média mensal de períodos normais. Conhecida como "seguro total", essa modalidade prevê o atendimento a sinistros decorrentes de eventos climáticos extremos. A empresa atua em parceria com um grupo de 15 seguradoras nacionais e mais de 90% dos seus segurados possuem seguro compreensivo.