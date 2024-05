O chef Ricardo Dornelles, em parceria com a plataforma de gastronomia FeedMe, desenvolveu o EntregAção, projeto que consiste em um sistema automatizado para a distribuição de marmitas produzidas na Capital. Ele conta com o cadastro de restaurantes, cozinhas parceiras, atribuição automática de voluntários por bairro de proximidade, rastreabilidade, tudo somente através do Whatsapp. O sistema faz um cadastro que exige CPF, número de placa de veículos e foto dos entregadores, respeitando a lei de proteção de dados.

8 mil refeições por dia

Hoje, a plataforma já automatiza e gerencia com segurança todas as entregas para abrigos e voluntários e equipes de resgate, permitindo assim aumentar a capacidade de atendimento da população. Esta frente humanitária que começou os trabalhos na última semana, tem como propósito dar todo o apoio à operação de 18 cozinhas, que, juntas, chegam a produzir 8 mil marmitas diariamente. Mais informações em entregacao.com.br.

Pessoas com deficiência

O Pertence está mapeando todas as pessoas com deficiência e suas famílias atípicas impactadas pelas chuvas, tanto em abrigos como em instituições e residências em que estão temporariamente. Esse mapeamento faz com que as doações cheguem de forma correta a quem realmente precisa. O foco imediato são aquisições de colchões e cobertores. As doações podem ser entregues na sede da instituição, na Rua Gonçalves Lêdo, 473, bairro Jardim Botânico, Porto Alegre.

Mais postos para a TI

A aceleração na criação de vagas registrada no Brasil nos últimos meses confirma o que já era uma tendência: o setor de Tecnologia da Informação (TI) é um dos que mais abre postos de trabalho no País. No primeiro trimestre de 2024, o setor de serviços - onde está a TI - foi o que mais gerou empregos no País, segundo o Caged. Com um saldo de 419.286 postos formais no setor, as atividades de informação, comunicação, financeiras, imobiliárias e administrativas criaram 143.050 novos postos, ou 58,3% do total.

A reutilização da água

As atividades empresariais no Brasil passam por uma significativa transformação rumo à sustentabilidade, conforme revelado pelo estudo Panorama ESG 2024, divulgado pela Amcham Brasil. Neste ano cerca de 71% das empresas no País estão adotando práticas ESG, ou 24 pontos percentuais a mais do que em 2023. Uma prática que ganha destaque é a utilização de águas de reuso, que contribui para preservação do meio ambiente e impactos financeiros.

Os materiais escolares

Buscando dar agilidade ao processo de reconstrução e retomada após a pior enchente do município, a Oktoberfest de Igrejinha (RS) realizou a primeira doação a partir dos recursos financeiros que estão sendo arrecadados pela ação solidária. Foram repassados à Secretaria de Educação da cidade mais de 6 mil itens escolares, totalizando mais de R$ 28 mil, para contribuir com a retomada das aulas na rede municipal. Para doar: PIX: 94.725.306/0001-59 (CNPJ da Amifest).

Leilão de vinhos icônicos e raros

A Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), em parceria com a Cristiano Escola Leilões, e a colaboração de colecionadores e vinícolas gaúchas, levantou 43 vinhos brasileiros icônicos e raros para um leilão beneficente online. Os lances já podem ser feitos pelo link https://x.gd/9MB67 e serão concluídos às 19h30min desta quarta-feira. Uma segunda etapa do leilão será realizada logo após a conclusão desse primeiro, com fechamento dos lances no dia 8 de junho. Toda a renda será destinada a ação Unidos por Bento e ao Rotary.