Especulação nos preços

O Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS (Sinplast-RS), seus associados e parceiros, trabalhando ativamente no apoio aos atingidos pelos desastres climáticos ocorridos no RS, alerta o mercado para que sejam evitados desequilíbrios desnecessários nos preços dos produtos finais, repudiando especulações e combatendo a escassez natural que ocorre em situações como essa. "A indústria, como indutora de melhores condições de vida e trabalho para a sociedade, é fundamental nesse momento de crise", conclui a nota. O alerta obviamente vale para todos os setores que nestas situações são tentados a especularem nos preços.

Evitar o oportunismo

Em situações de desastres naturais, como as enchentes no RS, é importante que a iniciativa privada se engaje em ações de solidariedade. Mas, essa contribuição deve ser feita de maneira transparente e consciente, evitando ações que possam ser interpretadas como oportunismo ou interesse próprio, o que poderia resultar em uma crise de imagem para a empresa ou instituição.

Dia das Mães x Pais

Pesquisa recente divulgada pela Semrush, plataforma de marketing digital, revelou que, em 2023, o interesse dos brasileiros em comprar presentes na data foi 525,26% maior do que no Dia dos Pais. Enquanto, em abril e maio do último ano, o termo "Presente Dia das Mães" foi pesquisado 6,1 milhões de vezes, em julho e agosto, palavra-chave "presente Dia dos Pais" contou com apenas 974 mil buscas.

Espumante Isadora

A Vinícola Guatambu de Dom Pedrito (RS) vai doar 100% do valor arrecadado com a venda de 100 garrafas do espumante Isadora para apoiar iniciativas de ajuda a Porto Alegre e Canoas. O espumante conta com uma nova flor, agora de cetim, que compõe a embalagem, podendo ser usada como acessório de diversas formas.

Colchões e roupas de cama

Entre as diversas empresas do País mobilizadas em ajudar as vítimas do RS, a Ortobom reforça seu compromisso com a responsabilidade social e solidariedade e vai doar 3 mil itens, entre colchões e roupas de cama, destinados à Defesa Civil para a distribuição. A ação objetiva oferecer auxílio às famílias afetadas pelas enchentes e expressa sua solidariedade às vítimas. A mobilização nacional em torno do Estado tem o apoio de grandes e pequenas empresas.

Reconstrução do RS

O Instituto Edson Prates e a Seleção do Bem do Dunga lançaram a campanha Re.construir o RS, que construirá 100 casas atingidas pela enchente. No primeiro dia, quase R$ 1 milhão foi arrecadado, doado por jogadores como Leandro Damião e outros. A doação pode ser realizada por Pix para 55.075.162/0001-80. A meta é chegar em R$ 4,5 milhões.

Igrejinha solidária

Buscando contribuir com o cenário de reconstrução, a Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) RS decidiu realizar uma ação solidária para auxiliar a população local, arrecadando recursos através de doações da chave PIX: 94.725.306/0001-59 (CPNJ da Amifest) e montou um posto de recebimento de doações, organizado pela Associação Adventista (ADRA).

Cartazes nos 350 ônibus de Ribeirão

A campanha de auxílio às vítimas das enchentes do RS chegou ao transporte coletivo de Ribeirão Preto (SP). Um grupo de entidades setoriais imprimiu cartazes de incentivo às doações e, já a partir desta quinta-feira, as peças estão afixadas nos 350 ônibus que circulam pela cidade bem como nos terminais de embarque. Com isso, a iniciativa vai impactar diretamente os mais de 120 mil usuários do transporte coletivo local e que com certeza passarão adiante a mensagem.