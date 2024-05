A troca de cerveja por água

A Ambev vai parar sua produção de cerveja em Viamão, na grande Porto Alegre, para envasar água potável e doar à população gaúcha. Serão cerca de 850 mil latas de água de 473 ml produzidas por dia. A companhia precisou trazer de São Paulo alguns maquinários para viabilizar a adaptação de sua fábrica. Nos últimos dias, ela já doou mais de 560 mil de litros de água para o Estado - sendo 185 mil litros para a população de 11 municípios afetados e 375 mil em caminhões-pipa para suprir a necessidade de água de hospitais da grande Porto Alegre.

Unidos na emergência

Em resposta a uma das maiores crises do RS, a ONG Visão Mundial, organização humanitária presente há 45 anos no Brasil, tem fechado parcerias com o setor privado para potencializar a resposta à emergência no território. Nos últimos dias, já se aliaram à organização instituições como o Instituto Heineken, Instituto Embraer, P&G e Fundação Banco do Brasil. Juntos, organizações da sociedade civil e empresas somam esforços para levar ajuda humanitária às famílias afetadas.

As doações da Editora

A Matrix Editora de São Paulo adotou uma medida solidária em resposta às chuvas no Rio Grande do Sul. A partir desta ação, 30% das vendas realizadas através do site serão destinadas para auxiliar os impactados pelas recentes intempéries. O período considerado para essa contribuição será limitado até o próximo domingo. O valor arrecadado será encaminhado para a campanha SOS Rio Grande do Sul, promovida pelo governo estadual do RS.

Taxa de juros

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já havia dito que o cenário macroeconômico nos EUA teria impacto direto sobre a decisão do Copom, na fixação da nova taxa de juros da Selic. As expectativas se confirmaram. Ontem, o Comitê reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, interrompendo um ciclo de seis cortes de 0,50 pp. Os juros básicos da economia caíram de 10,75% para 10,5% ao ano.

O Brasil perde talentos

O Brasil tem se destacado como um mercado atrativo para empresas estrangeiras em busca de talentos de TI, especialmente dos EUA e Canadá. Por diversos motivos. Um dos principais é uma relação competitiva entre salários e custo de vida, o que torna a contratação de profissionais brasileiros de TI uma opção atraente para empresas estrangeiras.

O reuso da água na construção

A luta contra o aquecimento global tem levado países a repensar suas práticas de construção civil para ajudar a protegê-los de fenômenos climáticos. Pelo menos 70 nações concordaram em revisar e adaptar modelos de construção de edifícios para frear o aquecimento global e mitigar efeitos climáticos. Neste contexto, reuso da água é prática importante.