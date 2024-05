Sem repetir o caminho

Após a tragédia vivida pelos gaúchos, quando se começar a pensar na reconstrução, uma parte ponderável da opinião pública já se deu conta de que não podemos ir pelo mesmo caminho do erro trilhado até aqui, porque ela irá se repetir com a mesma intensidade e frequência. E um dos locais mais afetados será de novo o Rio Grande do Sul pela sua geografia. Tomara que a reação desta vez seja diferente do que tem sido quando deixamos planos de prevenção de lado tão logo as tragédias passaram em um negativismo psicológico inadmissível. É hora de pagarmos a conta dos estragos causados na natureza.

O Dia das Mães digital

O Dia das Mães, celebrado no dia 12 de maio, é uma das datas mais aguardadas pelo varejo digital. Neste ano, a expectativa da entidade do setor (ABComm) é de 5% de aumento das vendas na comparação com igual data de 2023, totalizando R$ 7,03 bilhões de faturamento entre 22 de abril e 11 de maio. O número de pedidos deve chegar a 14,6 milhões e um gasto ao consumidor em média de R$ 481,00.

Vinho Marselan Reserva

Com origem no Terroir de Santana do Livramento e safra de 2022, o vinho "Marselan Reserva" é o novo produto da vitivinícola Jolimont, de Canela (RS). A bebida possui graduação alcoólica de 13,5% vol. e técnicas de vinificação premium ao passar por barricas de carvalho francesas e americanas durante oito meses.

Preferência por apostas

Os brasileiros participam mais de plataformas de apostas online do que na Bolsa de Valores, segundo pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Cerca de 14% da população - por volta de 22,4 milhões de pessoas - realizaram apostas online em 2023, mas só 2% investiram em ações, 5% em títulos privados e 2% em títulos públicos.

Inadimplência cresce

A inadimplência atinge um em cada quatro pequenos negócios no País e as dívidas em atraso representam, no mínimo, 30% das despesas dessas empresas. É o que aponta a mais recente edição da pesquisa "Pulso dos Pequenos Negócios", realizada pelo Sebrae em março. O resultado é ligeiramente pior que o identificado no levantamento feito em novembro de 2023, quando a inadimplência atingia 23% dos entrevistados.

Nas Lojas Tumelero

As 27 unidades da Tumelero, maior rede de lojas de materiais de construção do RS, se tornaram pontos de coleta de itens de primeira necessidade, visando ajudar os moradores de cidades gaúchas atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. A ação ocorre com apoio da Defesa Civil do Estado. Para os interessados em doações, basta acessar o site para saber os horários de operação das lojas, abertas de segunda a domingo.

Carros elétricos usados

Levantamento realizado pela Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, mostra que 55% das buscas por elétricos usados na plataforma se concentram em veículos acima de R$ 250 mil, enquanto 22% procuram por automóveis da categoria com preço superior a R$ 500 mil; e 70% das pesquisas dos usuários por eletrificados novos são de modelos híbridos.

O leilão de 175 imóveis no Santander

Em parceria com a Frazão Leilões, o Banco Santander realiza no próximo dia 15 de maio, às 11h, o leilão de 175 imóveis. Em sua maioria, os lotes são residenciais, com opções em estados de todas as regiões do Brasil e trazem oportunidades para quem busca investimento ou moradia com financiamento em até 35 anos.