Preocupação com hidratação

A preocupação com a hidratação, um dos pilares da saúde consciente, vem mudando a forma como o brasileiro consome água nas atividades mais corriqueiras do dia. No simples caminhar pela rua, na academia, no trabalho, e mesmo no trânsito, é comum observar que grande parte das pessoas tem uma garrafa de água sempre por perto, como um item indispensável. Até o presidente Lula aderiu ao hábito, carregando uma garrafinha com o líquido. O que poucos se dão conta, no entanto, é que este hábito saudável desafia o mercado de água mineral natural a criar embalagens cada vez mais práticas e adequadas aos hábitos do consumidor.

Unicred Porto Alegre

Em AGO realizada no dia 25 de abril, a Unicred Porto Alegre aprovou as contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, com crescimento de 41% nos depósitos totais (depósitos à vista e aplicações financeiras) registrando R$ 2,11 bilhões, contra R$ 1,49 bilhão em 2022. "Um crescimento excelente que transmite enorme segurança, otimismo e tranquilidade a todos os envolvidos", avalia o diretor-geral, João Batista Loredo de Souza.

Os juros mais baixos

As principais instituições financeiras brasileiras estão cobrando percentuais para a dívida da fatura do cartão de crédito entre 26,03% e 53,97% do valor original da dívida para a maioria (99%) das operações, variando de acordo com a instituição financeira. Segundo dados divulgados pelo Banco Central na sexta-feira, esses percentuais estão entre 73,97 pontos percentuais e 46,03 pontos percentuais abaixo do teto de 100% estabelecido pela nova lei.

Expobento e Fenavinho

Faltam 30 dias para que a 32ª ExpoBento e 19ª Fenavinho iniciem sua programação no Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS): de 30 de maio a 09 de junho, feira e festa reúnem cerca de 450 marcas expositoras, oferecem mais de 120 shows artísticos e preparam uma série de inovações para surpreender os mais de 250 mil visitantes esperados, responsáveis por movimentar negócios na casa dos R$ 40 milhões.

Fort Atacadista 1 ano

Além de investimentos e de novos empregos para os gaúchos, o Fort Atacadista também preparou uma promoção exclusiva para comemorar seu primeiro ano de Rio Grande do Sul. A cada R$ 100,00 em compras na unidade do Fort Atacadista Canoas, o cliente recebe um número para concorrer a uma Fiat Toro lotada de produtos. Os clientes que pagarem suas compras com Vuon Card ganham chances em dobro. Além disso, serão realizados sorteios de R$ 1 mil em compras por dia em todo mês de maio.

Pagar em tempo real

O relatório Prime Time for Real-Time 2024 afirma que o Brasil é o segundo maior mercado de pagamentos em tempo real do mundo, responsável por 14% das transações globais e 75% das transações em toda a América Latina. Ao todo, o país teve mais de 37 bilhões de pagamentos em tempo real registrados no último ano, impulsionados principalmente pelo Pix. A pesquisa, que está em sua quinta edição, analisa 51 mercados e é realizada pela ACI Worldwide.

Pioneirismo na divisão saúde

A gaúcha AST Facilities, especializada em limpeza verde e responsável pela higienização do Hospital Moinhos de Vento, tornou-se a primeira empresa de facilities do Estado a conquistar a Acreditação ONA (Organização Nacional de Acreditação). A certificação reconhece padrões de excelência na área da saúde e é membro da International Society for Quality in Health Care (ISQua). No Brasil, já foram emitidas mais de 1,1 mil certificações, a maioria delas para serviços hospitalares, laboratoriais e ambulatoriais.