Combustíveis mais usados

A Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, realizou uma pesquisa para identificar quais são os tipos de combustíveis mais utilizados e as preferências dos motoristas brasileiros na hora de abastecer o carro ou a moto. O novo estudo mostra que a gasolina comum é a principal fonte de abastecimento (41%), seguida por etanol comum (21%), diesel (17%) e gasolina aditivada (16%). Os dois fatores mais determinantes para a formação desse ranking, na opinião dos entrevistados, são o maior rendimento do veículo com o combustível (28%) e o preço (22%).

O bairro Golden Lake

O Lake Victoria, primeiro dos 7 condomínios do bairro Golden Lake, em Porto Alegre, será concluído em dezembro de 2024 e já está com 61,7% das unidades vendidas. Com 4 torres e um total de 94 unidades, de 299 a 543 m² de área privativa, o empreendimento gerou uma receita de R$ 22 milhões para a Multiplan no primeiro trimestre de 2024. O Valor Geral de Vendas (VGV) da primeira fase é de R$ 560 milhões.

Nova fábrica de celulose

A instalação de uma nova planta para a fabricação de celulose de eucalipto pela CMPC em Barra do Ribeiro vem recuperar o tempo perdido pelo Estado no desenvolvimento desta atividade, segundo avalia o presidente do Sinpasu, Walter Rudi Christmann. Ele destaca que o Estado possui condições diferenciadas de solo e clima altamente favoráveis em âmbito mundial para o plantio de florestas.

Verniz Acrílico Renner

A Tintas Renner, licenciada pela PPG, apresenta o Verniz Acrílico, ideal para proteger e realçar pinturas. Com acabamento brilhante e incolor, resiste à alcalinidade, prevenindo mofo e algas, além de impermeabilizar contra manchas de água. Ele teve destaque nos murais do Festival Olhe Para Cima de Porto Alegre, por oferecer durabilidade e resistência nas aplicações das obras.

Novas empresas em 2024

De janeiro a abril deste ano foram abertas 1.331.940 empresas no Brasil, totalizando mais de 21 milhões de CNPJs ativos. Destes, 93,7% são de microempresas ou empresas de pequeno porte. Em média, o tempo gasto para abertura de empresas, no primeiro quadrimestre, foi de 1 dia e seis horas, segundo o Mapa de Empresas.

Trator elétrico e o a biometano

A New Holland apresenta, na 29ª edição da Agrishow, realizada de 29 de abril a 3 de maio, em Ribeirão Preto (SP), dois novos tratores movidos a combustíveis alternativos. Um deles é o T4 Electric Power, primeiro utilitário 100% elétrico com funções automatizadas. E o outro é o T6.180 Methane Power, primeiro trator do mundo movido a biometano gerado a partir da decomposição de resíduos orgânicos e dejetos de animais, já disponível no Brasil.