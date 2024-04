Gasolina comum ou aditivada

Na hora de abastecer o carro, muitos motoristas se deparam com a dúvida sobre qual tipo de gasolina escolher, a comum ou a aditivada? A escolha ideal depende de diversos fatores, como o modelo do veículo, hábitos de direção e, claro, o orçamento, esclarece o assessor econômico do Sindipostos do Ceará, Antônio José Costa. Um dos principais mitos sobre a gasolina aditivada é que ela rende mais do que a comum. "Em rendimento, não há diferença significativa entre os dois tipos de combustíveis. A aditivada pode, no entanto, trazer benefícios a longo prazo para o motor do veículo, devido à presença de detergentes que ajudam na limpeza e proteção das peças", explica o profissional.

Os migrantes no trabalho

Pesquisa da ONG Visão Mundial, que atua desde 1950 sobre o mercado de trabalho dos migrantes no Brasil, informa que 85,3% disseram que não estavam trabalhando em sua área de conhecimento e experiência, ainda que, os motivos da falta de trabalho também digam respeito à burocracia na migração. 27% afirmam que não trabalham por estarem em processo de interiorização, 22% não conseguiram encontrar vagas em sua área e 17% não receberam oferta de emprego.

Vagas de trabalho Caxias

A Sucessor RH, de Caxias do Sul, está ofertando mais de 400 oportunidades de trabalho para vagas efetivas e estágios. Entre as vagas disponíveis, o maior volume está concentrado nas empresas Marcopolo e Metalmatrix, de Caxias do Sul. As oportunidades são para atuação nas áreas operacionais, técnicas, comerciais, administrativas e de estágio, envolvendo a indústria, comércio e serviços. Inscrições no site www.sucessor-rh.com.br.

Marketplace da Camicado

O marketplace da Camicado, maior varejista de artigos para casa e decoração do Brasil, acaba de alcançar a marca de 750 sellers, com crescimento de quase 50% em 2023 sobre 2022. No mesmo período, o número de itens disponíveis aumentou 76%, saltando para 1.150 milhão, com destaque para móveis, eletrodomésticos e eletrônicos.

Atendimento humanizado

Uma filosofia de atendimento humanizado combinada com um modelo disruptivo é a aposta do São Pietro Sênior, da Capital, que leva sua expertise em saúde à gestão do Magno Três Figueiras. Liderado pelos sócios Daniel Giaccheri e Luciano Zuffo, o primeiro residencial sênior de alto padrão de Porto Alegre é focado na socialização dos seus moradores que dispõem de uma equipe multidisciplinar de profissionais das áreas de geriatria, nutrição e hotelaria.

Gaúcho é jurado nos EUA

Antônio Costaguta, o El Topador, acaba de voltar do Texas, onde foi jurado do Festival de Churrasco Syndicate Smoke Down. Único estrangeiro entre os avaliadores, Costaguta teve a missão de provar dezenas de preparos de carne, analisando cada prato sob critérios rigorosos, incluindo aparência, textura, fumaça e sabor. Na bagagem, uma certeza: o que separa os dois universos é a técnica, já que a paixão pela carne e o cuidado com os detalhes são universais.

Absenteísmo no eletroeletrônico

A Abinee-RS ouviu as indústrias gaúchas do setor eletroeletrônico sobre o impacto do absenteísmo e descobriu que o problema ocorre de 1% a 3% na maioria das empresas pesquisadas. A maioria delas (71%) possui indicadores mensais de absenteísmo e pouco mais da metade concede alguma premiação para ajudar em sua redução. As principais campanhas para ajudar a mitigar o problema são ações de conscientização, desenvolvimento de equipes, vacinação gratuita contra gripe e programas de participação nos lucros e resultados.