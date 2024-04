Vêm aí as casas inteligentes

Focada no investimento em condomínio de casas, a Encorp Empreendimentos se reposiciona no mercado da construção civil do RS, onde atua desde 1991, e lança o Orygem Residence Club, em Porto Alegre. O condomínio fechado com 145 unidades de dois e três dormitórios fica em Teresópolis, com fácil acesso a qualquer ponto da Capital. Somando R$110 milhões de VGV, ao longo dos 36 meses de obra deverão ser gerados 150 postos de trabalho diretos e 50 indiretos. Entre os diferenciais construtivos, as "casas inteligentes" serão entregues com projeto completo de automação, ficando a cargo do morador apenas a execução do que utilizará de tecnologia deste sistema.

Um grêmio centenário

Um dos mais antigos grupos de estudantes do Estado completa um século de atuação. O Grêmio Estudantil Rosariense (GER), formado no Colégio Marista Rosário, em Porto Alegre, chega à sua centésima representação, iniciada ainda na década de 20. O estímulo à cidadania e ao protagonismo contribuiu, ao longo dos anos, para a formação de diversas lideranças éticas atuantes em nossa sociedade. No final do ano, esses antigos representantes estudantis retornarão à Escola para a celebração do centenário da entidade.

Liderança na Volkswagen

Líder consolidada em vendas Volkswagen no Estado, a Guaibacar conquistou de forma inédita a 1ª colocação no ranking de varejo da marca alemã na Região Sul do País. Foram 326 veículos 0KM emplacados no mês de março - o que representou 37,3% das vendas VW do RS no período. No trimestre, as vendas cresceram 46,8% em relação a igual período de 2023. A empresa, que integra o Grupo Sinosserra desde 1984, possui cinco unidades nas cidades de Porto Alegre, Canoas e Osório.

Dia das Mães na Lugano

Com a 3ª data comemorativa mais valiosa para o varejo do Chocolate se aproximando, a Lugano, de Gramado, acaba de lançar uma novidade para homenagear aquelas que nos enchem de amor e doçura todos os dias. A caixa presenteável, que mais parece uma joia, surpreende desde a embalagem. Elegante e cuidadosamente elaborada, traz uma seleção de chocolates branco e ao leite. O produto faz parte da campanha "O mais doce laço de amor" e já está disponível em todo o Brasil.

A Construsul BC 50% maior em 2025

Chegou ao fim na sexta-feira a primeira edição da Construsul BC - Feira da Indústria da Construção e Acabamento, no Expocentro de Balneário Camboriú/SC. Diante do sucesso do evento, a próxima edição já está confirmada para acontecer de 25 a 28 de março de 2025, no mesmo local, com aumento de 50% na área e com mais de 230 expositores. A promotora Sul Eventos realiza a tradicional Feira Construsul há 25 anos na capital gaúcha e escolheu Santa Catarina para sua estreia em outro estado.