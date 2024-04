Mude1Hábito em Caxias

Incentivar os cuidados com a saúde e promover o bem-estar estão entre os objetivos da ação Mude1Hábito, que a Universidade de Caxias do Sul e a Unimed Nordeste-RS promovem neste domingo (28). Gratuito e aberto à comunidade, o evento acontece no estacionamento em frente ao Bloco 59, no Campus-Sede, das 13h às 16h. A programação contempla todas as idades com atividades físicas conduzidas por professores da universidade, oficinas de aprendizagem e recreação para crianças, sorteio de brindes e espaço pet. A iniciativa é homônima ao movimento nacional Mude1Hábito, promovido pela Unimed do Brasil e alusivo ao Dia Mundial da Saúde celebrado neste mês.

Curso de harmonização

Oportunidade imperdível para aprender na prática os segredos da combinação entre vinho e alimento. Nos dias 3 e 4 de maio, em Bento Gonçalves, a Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) realiza o curso Harmonização Essencial. As aulas terão exercícios com 20 rótulos de várias regiões do mundo testados com diferentes alimentos, conduzidas por um trio de sommeliers de ampla experiência. O programa terá duas refeições harmonizadas a cargo dos renomados chefs Rodrigo Bellora e Gé Taschetto. Inscrições www.absrs.com.br.

Um recorde em locação

A Auxiliadora Predial de Porto Alegre acaba de bater um importante recorde no mercado imobiliário. A empresa chegou à marca de 10,4 mil imóveis ocupados por meio de locação no primeiro quadrimestre deste ano - mais de 85% destes são residenciais, o restante espaços comerciais. Conforme o diretor de aluguéis, Mario Cesar Soares, o feito é reflexo da qualidade dos serviços prestados pelo grupo imobiliário e demonstra a confiança do público, que fortalece sua posição como líder no segmento.

Encontro Conectando Vidas

O Instituto Meiriane Azeredo - Centro Clínico e Educacional de Psicologia -organiza o 1º Encontro Conectando Vidas, voltado ao público com autismo, nesta segunda-feira (29), das 15h às 19h, na Alameda Alziro Andrade, no Canoas Shopping, apoiador do evento. Neste dia, irá ocorrer a inauguração da Sala de Aconchego, um espaço destinado ao acolhimento de famílias atípicas.

Destaque na área estética

A Clínica Dominique, inaugurada em Porto Alegre há seis meses pelo casal de médicos Vivian e Felipe Simões Pires, foi reconhecida na noite de terça-feira (23) como a Clínica Estética Facial/Corporal mais lembrada do Estado, durante a premiação do Top of Mind RS. Esta é a primeira vez que a categoria faz parte do prêmio promovido pelo Grupo Amanhã.

Ação vida sobre os trilhos

A Estação Sapucaia da Trensurb recebe neste sábado (27), das 10 às 12h, nova ação Vida sobre Trilhos, do projeto Help, focada no cuidado com a saúde mental e valorização da vida. Voluntários do projeto irão distribuir mensagens motivacionais e de apoio aos passageiros do metrô, além de oferecer um local de escuta qualificada, o chamado "Cantinho do Desabafo", onde ficam à disposição para ouvir e conversar com quem precisar de apoio emocional.

Feira de Panificação, Food Service e Hotelaria

De 14 a 16 de maio, a Sulserve - Feira de Panificação, Food Service e Hotelaria movimentará o setor com tendências e lançamentos em equipamentos e produtos para panificação, confeitaria, restaurantes, bares, cafés, bistrôs e hotelaria. Com a expectativa de reunir mais de seis mil visitantes, o evento irá acontecer na Fenac, em Novo Hamburgo. Entre os destaques da edição estão o Congresso de Confeitaria Sugar Cake Show, o Teste de Proficiência em Sushi da Nagoya e a Copa Gaúcha de Pizzaiolo.