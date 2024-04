A gaúcha Docile, referência no segmento de guloseimas, lança um novo doce como produto licenciado do Comitê Olímpico do Brasil (COB): a Medalha da Gentileza. A bala de gelatina, oferecida em cinco diferentes sabores (tangerina, morango, melancia, abacaxi e blueberry), terá cerca de três centímetros de diâmetro e será vendida em embalagens de 70 gramas. O produto está disponível nesta segunda quinzena de abril no e-commerce da marca e a partir de meados de maio nos pontos físicos de venda. O desenvolvimento do produto teve como mote o reconhecimento de gentilezas dentro e fora dos ambientes esportivos.

A New Balance 42K

A New Balance 42K Porto Alegre, que reunirá aproximadamente 7 mil corredores neste domingo, contará com a estrutura Expo, no bairro Golden Lake. Trata-se de um espaço de convivência e ativações, onde os corredores poderão fazer a retirada dos kits, a partir desta quinta-feira. O local vai oferecer diversas opções de produtos, com destaque para a loja especial da New Balance. Também receberá palestras com personalidades e referências nacionais do universo esportivo.

Galeto Mamma Mia

Em plena expansão, o Galeto Mamma Mia acaba de abrir uma unidade no Bourbon Shopping Ipiranga, em Porto Alegre. A franquia no modelo express é liderada por Diego Ávila, gerente de Expansão do Galeto Mamma Mia, e pelo consultor Sérgio Zukov, indicando que o modelo de negócio é um bom investimento. Está prevista para o início do segundo semestre uma loja express no Bourbon Teresópolis também em Porto Alegre e que estará disponível para possíveis franqueados. No Estado do Paraná, a marca gramadense chegará no próximo mês com unidades em Curitiba e Campo Largo.

Logística 13% do PIB

O setor logístico no Brasil já representa 13% do PIB, proporcionado pelo bom desempenho agrícola, fusões e aquisições entre empresas, além da implementação de novas tecnologias. Seguindo o mercado, em 2023, a Motz registrou uma receita líquida de R$ 1,172 bilhões, expansão de 13% sobre 2022. Além do crescimento em faturamento, a empresa atingiu a marca superior a 19 milhões de toneladas de volume transportado, aumento de 25% relativamente ao ano anterior.

Pizzaria O Mestre Gramado

O fundador da pizzaria O Mestre Gramado, Evandro dos Santos, programou um modo singular de comemorar os cinco anos do empreendimento nesta sexta-feira. No dia, ela deverá abrir às 14h e todos os clientes que a visitarem irão pagar somente R$ 19,90 pelo rodízio - sem restrição de consumo -, que é o que ela cobrava nos primeiros meses de funcionamento então em Canela, ganhando o devido destaque. Em meio à pandemia do coronavírus, a pizzaria mudou-se para Gramado. E hoje o rodízio habitual custa R$ 109,90.