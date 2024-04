Uma via para descarbonização

Um estudo sobre a demonstração industrial do forno elétrico de craqueamento SRT-eTM é o objeto de parceria entre a Braskem e a Lummus Technology, fornecedora global de tecnologias de processo e soluções de energia. O estudo da tecnologia possibilita um eventual acordo definitivo entre as duas empresas para implementar a descarbonização nas plantas de eteno da Braskem. A iniciativa faz parte dos planos da petroquímica no combate às alterações climáticas, que visam a neutralidade carbônica até 2050.

O Magno Menino Deus

Repensar o envelhecimento. Esse foi o convite da ABF Developments e da RS Empreendimentos, holding do Sistema Unimed-RS, ao lançar o Magno Menino Deus, residencial de alto padrão voltado ao público 60 , nesta segunda- feira. Com gestão hospitalar, administrativa e operacional da Unimed RS, o Magno Menino Deus tem 190 unidades — das quais 50 já foram vendidas em 24h. O empreendimento é uma mescla de conforto, qualidade de vida e cuidados com a saúde.

Prêmio ESG à Sinoscar

A rede Sinoscar, de Porto Alegre, conquistou o 1º Prêmio ESG Chevrolet, concedido pela General Motors do Brasil. A iniciativa avaliou projetos de concessionárias da marca em todo o Brasil com resultados e boas práticas alinhadas aos objetivos globais de sustentabilidade estabelecidos pela GM, que visa tornar-se uma empresa Carbono Neutro até 2040. Somente dois projetos no País receberam reconhecimento, sendo a Sinoscar premiada pela Região Sul.

Moscato zero álcool

Novidade de 2024, o Garibaldi Moscato Zero Álcool Rosé da Cooperativa Vinícola Garibaldi amplia as opções para os apreciadores dessa variedade de bebida. Sua elaboração tem a adição de uvas tintas das mais clássicas variedades da Serra Gaúcha, a Bordô e a Isabel, responsáveis por sua tonalidade rosé delicada. É uma bebida repleta de atrativos para quem deseja erguer a taça, mas prefere brindar com bebidas não alcoólicas.

Sala de descompressão

Um ambiente confortável, descontraído e funcional para aliviar a pressão da rotina de trabalho dos funcionários, seja em uma pausa breve para um café ou no intervalo de almoço. Essa é a ideia da sala de descompressão, implementada no interior da Metalúrgica Guarany, em Caxias do Sul, e que será inaugurada nesta sexta-feira, às vésperas do Dia do Trabalhador, como presente para os colaboradores da fábrica. Investimento de R$ 40 mil.

Três usinas de Itaipu

A fonte solar acaba de ultrapassar a marca de 42 gigawatts (GW) de potência instalada, o que equivale à capacidade de três usinas de Itaipu, a segunda maior do mundo, de acordo com o balanço da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica (Absolar). Segundo o estudo, o setor fotovoltaico atraiu mais de R$ 199,3 bilhões em novos investimentos e gerou mais de 1,2 milhão de empregos verdes no País. E de janeiro a abril deste ano, a fonte solar adicionou 5 GW na matriz elétrica nacional, somando as grandes usinas e os sistemas de geração própria.

Metas ousadas da Santa Clara

A meta da Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa (RS) é reduzir em 30% a emissão dos gases de efeito estufa em seis anos e ter 100% das unidades próprias movidas a energia renovável. Para isso, trabalha fortemente na descarbonização, com o uso de energias renováveis, instalação de usinas solares e adoção de economia circular, que influência na diminuição dos gases de efeito estufa. No entanto, ela já foi certificada em março por utilizar somente energia elétrica de fonte limpa e renovável.