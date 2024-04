Evolução da usina de asfalto

A Ammann, maior exportadora de usinas de asfalto no País, com sede em Gravataí (RS), estará promovendo na M&T Expo 2024, entre os dias 23 e 26 deste mês, em São Paulo, o lançamento da ACM Prime 2.0, primeira usina do mercado capaz de utilizar até 100% de hidrogênio como combustível. Durante a feira, a Ammann também estará apresentando soluções avançadas na utilização de asfalto reciclado. "Somos pioneiros na América Latina no uso do hidrogênio, eliminando as emissões de CO2. A adoção desta nova tecnologia traduz o esforço da empresa no desenvolvimento de soluções sustentáveis para a indústria global da construção", destaca Gilvan Pereira, presidente da Ammann do Brasil.

Gerdau Transforma

A Gerdau está com inscrições abertas para a edição especial do Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo. A iniciativa é gratuita, voltada a mulheres com mais de 18 anos que já possuem um negócio ou tenham o sonho de empreender. As aulas na modalidade online serão entre os dias 06 e 10 de maio, das 19h às 22h.

1º posto na SER Caxias

A Distribuidora de Combustível Charrua, maior bandeira regional do Rio Grande do Sul, inaugurou a primeira unidade em Caxias do Sul, localizada junto ao Estádio Centenário da SER Caxias, time patrocinado pela marca e também pela SIM. Há, ainda, a loja de conveniência da marca Bem Aqui, que possui um ambiente leve e aconchegante para bem receber seus clientes.

IA na Amcham RS

Juan Pablo D. Boeira, PhD em Inteligência Artificial com formação em Harvard, no MIT e na própria Open AI (Criadora do ChatGPT) fala para C-Levels associados da Amcham RS, nesta terça-feira, às 18h30min. Na pauta, o que as pessoas e empresas podem fazer além dos limites da tecnologia e como esta revolução que estamos vivenciando nos levará rumo ao futuro.

Carros mais procurados

O Jeep Renegade é o modelo usado de carro mais procurado no Rio Grande do Sul no 1º trimestre dentre os que mais tiveram redução de preço no País. A conclusão é do estudo da OLX, maior classificado de autos do Brasil. O levantamento se baseou na lista de modelos zero km que mais baixaram de preço nacionalmente em 2023. O Fiat Toro ocupa a segunda posição no ranking, seguido pelo Peugeot 208, em terceiro.

taQi aniversaria com novidades

Em comemoração ao aniversário da taQi, até o final do mês os clientes podem garantir itens selecionados com até 50% de desconto nas lojas físicas, site e televendas da rede, além de promoções de combos de "leve mais por menos" em acessórios de ferramentas.