A cooperativa mais antiga

O trato com cada família cooperada, o uso consciente dos recursos naturais, o destino correto dos resíduos e o estímulo à produção orgânica integram uma rede de ações que a Cooperativa Vitivinícola Nova Aliança, a mais antiga em operação no Brasil, construiu nesses 95 anos de história e trabalho, e do que não abre mão nas suas três unidades - matriz em Flores da Cunha e filiais com processamento em Farroupilha e Livramento. Hoje, são 700 famílias cooperadas que, juntas, mantém 2.000 hectares de vinhedos na Serra Gaúcha para engarrafar mais de 100 rótulos de vinhos, espumantes e sucos, que chegam à mesa dos brasileiros todos os dias.

O GovTech Summit

O GovTech Summit, maior evento do País voltado à transformação digital e inovação no setor público, ocorrerá dias 19 e 20 de junho, no Centro de Eventos da Pucrs em Porto Alegre. Com o tema "Governos Inteligentes", ele debaterá como a tecnologia pode tornar a gestão dos governos mais eficaz, transparente e focada no cidadão, além de apresentar cases nacionais e globais.

Novas franquias

O Bella Città Shopping, de Passo Fundo, anuncia três novas franquias de alimentação, para o segundo semestre. É o Ponto do Açaí, de Cruz Alta, que em três anos já possui 10 lojas na região. A rede de Grelhados Montana Grill, que já tem mais de 110 lojas no País. E o retorno da Croasonho com croissants artesanais, conhecidos pela massa crocante e recheios surpreendentes.

Cyrela Santa Maria

Maior incorporadora do Brasil, a Cyrela promove um coquetel em Santa Maria (RS) com a Nilo Imóveis às 19h do dia 24 deste mês, na Estação Olympia (Cerrito). Na ocasião, o CEO da Cyrela Goldsztein, Rodrigo Putinato, apresentará a história e a cultura organizacional da empresa, lançamentos recentes e oportunidades de investimentos.

Ampliação do Sicredi

O Sicredi projeta ampliar a presença física no território gaúcho em 2024. Cerca de 40 novas agências deverão ser inauguradas até o final do ano, totalizando mais de 700. Além da rede física, o Sicredi também prevê o fortalecimento da atuação digital. A instituição chegou ao final de 2023 com 667 agências em 481 cidades gaúchas, uma cobertura de 97% do Estado.

Evento de inovação

A diretora do Colégio Santa Inês, Irmã Celassi Dalpiaz, marcará presença em um dos maiores eventos de educação do Brasil de 23 a 26 deste mês em São Paulo. É o Bett Educar, considerado o maior evento de inovação e tecnologia para educação da América Latina e tem como tema central para 2024 a "Inovação com propósito: educação em diálogo com as transformações sociais". A diretora representará também o Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe/RS).

Veículos automáticos

Pesquisa da Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, revela que a procura por veículos automáticos novos pelos usuários da plataforma cresceu 140% no País entre março de 2023 e igual mês deste ano. E mostra ainda um aumento de 59% na busca de carros usados com câmbio automático em igual período.

A Distribuidora Charrua no Sul

A Distribuidora Charrua, do grupo gaúcho SIM, cresceu 140% em número de postos bandeirados em um ano em Santa Catarina, reafirmando sua posição entre as maiores distribuidoras regionais no Sul do País. E em um ano foram mais 39 postos no RS. Atualmente, SC conta com 13. Presente em 220 municípios da região sul, a Charrua tem planos de expansão em SC e PR. Até 2025, ela deve abrir 90 postos por ano no Sul do Brasil, onde a empresa ainda não possui.