Móvel gaúcho em Milão

Até o dia 21 deste mês, a Uultis, marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval, de Dois Irmãos (RS), está presente na mostra especial "Design Indústria", que integra a programação da Semana de Design de Milão, o maior evento mundial do setor moveleiro. Através da parceria inédita com o designer Pedro Mendes, a Uultis apresenta a Poltrona Abbraccio. O lançamento consiste em um item exclusivo e a primeira peça limitada da marca, com a produção de apenas 100 unidades. A poltrona busca transmitir a sensação de ser abraçado, combinando madeira e estofado.

Associação comercial

Elaine Deboni, CEO do Pop Center, será vice-presidente das micro e pequenas empresas na Associação Comercial de Porto Alegre. Os 15 anos de experiência no comando do centro comercial e muitas conquistas para os comerciantes resultaram no convite para assumir o cargo, em paralelo ao trabalho no Pop Center. "Será mais uma oportunidade de acolher pessoas que desejam entrar no mercado de trabalho formal e precisam de orientação e apoio", comentou Deboni.

Um balanço positivo

O azeite de oliva da Capolivo, produzido na Fazenda Tarumã da Boa Vista, em Canguçu (RS), coleciona mais de 30 prêmios, incluindo o título de melhor azeite do Brasil, no concurso internacional Olivinus. O reconhecimento atraiu atenção e alavancou suas vendas, que no primeiro trimestre de 2024 registraram crescimento de 130% em comparação a igual período de 2023. Ou seja, nos últimos três meses, comercializou o equivalente aos seis primeiros meses do ano anterior. Atualmente, a Capolivo é comercializada em mais de 370 estabelecimentos no Brasil.

A Fruki certificada

A Fruki Bebidas foi reconhecida novamente pela Mercatto Energia, por meio do Certificado de Uso de Energia Renovável, como empresa que contribui para o desenvolvimento de uma matriz energética mais sustentável, reduzindo a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE). Em 2023, sua redução de emissão de GEE foi equivalente a 510,404 toneladas de CO2, quantia que corresponde ao plantio de 3.644 árvores.

A Eccel no Vivapark Porto Belo

A caxiense Eccel é a primeira incorporadora gaúcha a edificar no Vivapark Porto Belo, primeiro bairro-parque do Brasil, e idealizado por Jaime Lerner. A aliança com a catarinense Vokkan oficializa a chegada da Eccel no estado vizinho. Entre uma das maiores do setor na Serra Gaúcha, a empresa atua com empreendimentos de alto padrão que se destacam pela qualidade, segurança técnica e funcionalidade, sempre projetados para fomentar negócios e dar vida ao seu entorno. O Vivapark Porto Belo tem padrão internacional de sustentabilidade com certificação LEED for Communities, principal sistema global de avaliação de qualidade de vida em uma comunidade.