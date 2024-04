Por um País mais eficiente

Foram décadas de discussões, de idas e vindas, para tentar alguma simplificação na caótica estrutura de impostos do País. Mas o resultado não foi nota dez. A quantidade de exceções à alíquota padrão acolhidas nas duas casas do Congresso, garantindo privilégios a grupos de pressão, permitem prever alguns desdobramentos, entre eles o comprometimento parcial da simplificação que se buscava e aumento da alíquota para os demais setores, não beneficiados com regimes especiais. Para o empresário paulista Carlos Rodolfo Schneider, a lição segue a mesma, o Estado precisa aprender a gastar com mais eficiência o enorme volume de recursos que já arrecada.

Pais e filhos ansiosos

Estudos de Harvard, em 2022, revelam que os pais de adolescentes se sentem solitários e depressivos tanto quanto os filhos, algo que impacta diretamente a construção e consolidação do relacionamento. Segundo a pesquisa, 18% dos adolescentes dizem sofrer de ansiedade, enquanto 20% das mães dizem passar pelo mesmo mal. Por isso, O Boticário convoca um debate sobre o estigma e os desafios que envolvem a relação de mães e filhos durante a adolescência em nova campanha do Dia das Mães.

No ensino de idiomas

O Colégio Farroupilha estará representado por Luciane Calcara, gerente do Centro de Cambridge e Línguas Estrangeiras da instituição, em dois eventos internacionais focados no ensino de idiomas, na 57ª Conferência e Exposição IATEFL, na cidade de Brighton, Inglaterra; e no CEM Meeting, em São Paulo, onde Luciane é a única representante do Rio Grande do Sul.

Vinhos no Vila Flores

Um dos melhores eventos da agenda porto-alegrense para quem busca um panorama da produção vitivinícola de mínima intervenção no RS é a 4ª edição do Vinho no Vila Flores. Será dia 4 de maio, das 14h às 20h, no espaço Vila Flores, bairro Floresta, onde poderão ser degustados em taças vinhos Naturais, Autorais, Ancestrais, Biodinâmicos e Orgânicos de 22 produtores gaúchos de 10 diferentes cidades gaúchas, incluindo vinícolas premiadas nacionalmente. Ingressos pelo Sympla.

Centro de comando

A Unimed Nordeste-RS inaugurou, ontem, o Command Center, uma central de monitoramento digital de todos os processos dentro do seu Complexo Hospitalar, na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Com o uso de tecnologia direcionada à área da saúde, o serviço fará o controle da qualidade do atendimento prestado, melhorando a experiência do cliente e otimizando a gestão operacional.

Os riscos da tecnologia

A disrupção tecnológica está impulsionando a reinvenção, a resiliência e o crescimento das empresas. Esta é uma das conclusões da pesquisa Global de Riscos 2023 da PwC. Um dos dados revela que 67% das corporações veem, em grande parte ou totalmente, a Inteligência Artificial Generativa como oportunidade, não como risco. Igualmente, 55% delas acham que preparar-se para investir em tecnologia é a maior motivação para rever cenário de risco.

Conversas sobre o vinho no Bistek

O Bistek Supermercados vai promover eventos em adegas da rede para incentivar conversas sobre o vinho. O Wine Cheese Premium Club será lançado na noite desta quinta-feira na unidade do Astir Center Mall, da Nilo Peçanha, Porto Alegre, em evento para convidados. É com a participação do sommelier João Lombardo e da especialista em queijos, Maria do Ceu Alvarenga, da plataforma Ultra Cheese, dona das marcas Cruzília, Lacleo, Búfalo Dourado e Itacolomy. "Queremos fomentar a cultura do vinho", explica o diretor Wagner Ghislandi.