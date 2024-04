Empreender no Brasil e EUA

Empreender no Brasil ainda é um desafio, especialmente quando comparado aos EUA, onde a cultura empreendedora é valorizada e as estruturas jurídicas são mais amigáveis. Uma das principais diferenças entre empreender no Brasil e nos EUA é a simplicidade das estruturas jurídicas. Nos EUA, os empreendedores têm acesso a modelos padronizados de contratos, que facilitam a captação de investimentos. No Brasil, a falta de instrumentos jurídicos padronizados e a complexidade do sistema legal dificultam a captação de investimentos e aumentam os riscos para os empreendedores.

A logística na saúde

A saúde no Brasil é um dos setores mais importantes da economia, representando 9% do PIB do País. Neste contexto, a eficiência logística desempenha um papel fundamental, onde a mineira Temp Log, empresa pioneira e especializada em logística farmacêutica, se destaca como parceira estratégica para a indústria, contribuindo para o crescimento e a sustentabilidade da saúde nacional.

Ônibus Marcopolo

O Grupo Viação Garcia/Brasil Sul, de Londrina (PA), uma das principais operadoras brasileiras de transporte rodoviário e urbano, conclui neste mês o recebimento de 174 novos ônibus Marcopolo adquiridos em 2023. Os veículos, de diferentes modelos e configurações, começaram a ser entregues no final de 2023.

Celebra Show 2024

A Celebra Show 2024, principal feira de negócios de celebrações, acontece entre os dias 26 e 29 de maio no Expo Center Norte São Paulo. O evento espera receber 30 mil visitantes e movimentar R$ 2 bilhões em novos negócios. Com mais de 190 expositores dos segmentos de Natal, Festas, Evento Social, Halloween, Parques e Balões, a feira é a oportunidade ideal para atualização e networking.

Atenção ao pós-obra

A evolução tecnológica na construção civil não é só uma tendência, mas uma necessidade crescente para quem busca eficiência e produtividade. Com o avanço das ferramentas, os processos antes desafiantes e relativamente custosos, agora podem ser agilizados e aprimorados. Uma etapa da construção que gera custos extras e merece atenção das construtoras é o pós-obra, pois é nessa fase que se garante a longevidade do negócio.

Os setores industriais em 2024

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) prevê uma alta de 2,4% do PIB em 2024. Para o PIB industrial projeta alta de 2,1% para este ano, segundo o Informe Conjuntural do primeiro trimestre. A expectativa é que o crescimento seja mais equilibrado entre os setores, com aumento de 2,0% da Indústria da Construção e 1,7% da Transformação, diferente de 2023, quando ambos caíram. A Indústria Extrativa mantém um crescimento elevado ( 3,1%), mas não será protagonista como em 2023.