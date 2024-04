As discussões sobre a reforma tributária seguem a passos largos, assim como a importância do planejamento sucessório como uma estratégia inteligente neste contexto. Mais do que assegurar uma transição patrimonial eficaz, essa prática desempenha um papel crucial na redução de conflitos, na promoção da estabilidade e na orientação da governança. Dentre muitas vantagens, o advogado Marcelo Paim Tavares explica que o processo gera uma economia potencial e pode representar uma redução de até 60% nos custos em comparação com o inventário tradicional. E tem mais: verificada a viabilidade, ainda é mais rápido.

A Fedrizzi Seguros

São 30 mil clientes, liderança na venda de seguros no Estado, além de franquias espalhadas em sete estados brasileiros. Os números representam algumas das conquistas da Fedrizzi Seguros em 40 anos de história, que serão comemorados no dia 2 de maio. Soma-se à performance da corretora de Caxias do Sul o crescimento de 25% ao ano na comercialização, em média, índice considerado acima do apresentado pelo mercado.

MBA em Varejo

O Grupo VOW, especialista em gestão e recuperação tributária para o setor supermercadista, fortalece sua parceria com a Associação Gaúcha dos Supermercados (Agas) ao apoiar o lançamento do inédito curso de MBA em Varejo Estratégico. Realizado juntamente com a Unisinos, o curso, reconhecido pelo MEC, é focado no aperfeiçoamento do segmento por meio da educação e inovação. A ação integra uma ação de três anos firmada pelo Grupo VOW com a Agas para apoio de seus eventos.

Servicorte 30 anos

A Servicorte Indústria e Comércio de Metais completou 30 anos de fundação, ocorrida em 7 de março deste ano. Instalada no Distrito Industrial de Cachoeirinha (RS), a empresa fornece aços e metais planos a indústrias metalúrgicas. Visando acompanhar o crescimento do mercado, a Servicorte investiu na expansão do seu parque fabril, que ocupa um terreno de 11 mil m2, e área construída superior a 5 mil m2.

Mais quatro restaurantes

O Manda Brasa, grupo de gastronomia típica do RS, fundado em 2015, iniciou em 2021 um processo de crescimento. Agora, em 2024, serão quatro novas unidades, para se somar às sete atuais - um aumento, portanto, superior a 50%. Em torno de R$ 9 milhões já foram investidos nessa expansão. A receita para tamanho salto inclui diversos ingredientes, um deles decisivo: uma plataforma de gestão especializada em negócios do segmento de food service.

Incentivo à inovação

O Executivo Municipal de Gramado, por meio da Secretaria de Inovação, sancionou na sexta-feira passada, durante a Gramado Summit, a lei que estabelece a política municipal de incentivo à inovação, ciência e tecnologia. O ato foi presidido pelo prefeito Nestor Tissot, pela procuradora-geral Mariana Melara Reis e pelo titular da Secretaria, Heitor Noel. Para o secretário, "este foi um momento muito gratificante, pois agora será possível contar com uma Lei direcionada à inovação e ao desenvolvimento de Gramado".

Gaúchos no mundial de robótica

A stemOS, empresa de Novo Hamburgo e pioneira em robótica educacional no Brasil, marcará presença no principal evento mundial do setor, o FIRST Championship, entre os dias 17 e 20 de abril, em Houston, nos EUA. O torneio representa uma oportunidade para os sócios Filipe Ghesla, Daniel Hanauer e Bruno Nunes Toso explorarem inovações, compreenderem tendências e conhecerem novidades. O campeonato conta com a participação de 13 equipes brasileiras, apoiadas pela stemOS antes, durante e após o evento.