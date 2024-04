Transição energética segura

A transição energética vem ganhando cada vez mais importância no planejamento das empresas e governos. No ano passado, 200 propostas foram apresentadas por parlamentares sobre o tema, que tem ganhado grande espaço no debate público, aumento de 51% em relação ao ano anterior. Em 2023, o Brasil foi o terceiro país do mundo que mais atraiu investimentos em energias renováveis, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Dadas as características climáticas, o País pode se tornar um importante player nesse imenso mercado que está se abrindo.

O Mr. Estoque 4 anos

O Mr. Estoque, atacado online da UnidaSul, comemora seu quarto ano de operação com números significativos em relação ao setor de e-commerce. Em 2023, foram atendidos mais de 140 mil pedidos e a taxa de conversão do site chegou a 21%, superando a média do segmento, que varia entre 3 e 4%. Além disso, o atacadista registrou um crescimento de 5% no faturamento em comparação com o ano anterior.

A Floresta encantada

A Floresta Encantada chegou ao Canoas Shopping e promete muita diversão em ambiente mágico. Entre os brinquedos estão uma casinha na árvore com tobogã, ponte, pula-pula, árvores e girafas. O ingresso custa R$25,00 para até 20 minutos. Crianças com deficiência pagam meia-entrada ou podem ficar o dobro do tempo no brinquedo, apresentando laudo ou carteirinha. O parque está na Praça Guilherme Schell até o dia 10 de julho.

Casacor RS de 2024

O antigo terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, será a nova sede da Casacor RS, a maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas. O evento, que movimenta o segmento apresentando novas ideias e tendências sobre o morar, vai acontecer este ano de 6 de setembro a 3 de novembro, e irá repaginar o prédio, de 1953, com trabalhos assinados por grandes nomes da arquitetura regional.

Demissão voluntária

Mais de 7 milhões de pessoas saíram de trabalhos formais, da modalidade CLT, em 2023, conforme pesquisa feita pela LAC Consultores, que usou os dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Entre as faixas etárias que mais se demitiram, a geração Z representou o maior número (39%), segundo a consultoria Robert Half.

O 1º de Maio de forma unificada

Os presidentes da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, Intersindical Central da Classe e Pública concederão coletiva de imprensa hoje às 10h30min, em São Paulo, sobre o ato nacional unificado do 1º de Maio. Com o mote por um Brasil Mais Justo e destaques para emprego decente, correção da tabela do IR, juros mais baixos, aposentadoria digna, igualdade salarial e valorização do serviço público.