Um novo operador

A Wilson Sons, maior operador de logística portuária e marítima do mercado brasileiro, conta com novo cliente operando a partir do Tecon Rio Grande e do Tecon Santa Clara. A Aurora Coop, empresa de alimentos, iniciou sua operação em março, exportando proteína animal de aves e suínos para diversos países incluindo Singapura, China, Hong Kong (Ásia), Espanha (Europa) e Panamá (América Central). Inicialmente, as cargas transportadas são de produtos oriundos das unidades do frigorífico da Aurora Coop das cidades de Erechim, Tapejara e Sarandi, todas no Rio Grande do Sul.

Um ano de La Brace

A paixão pela culinária uruguaia e a forma de preparar e servir os cortes das carnes fizeram com que o restaurante La Brace Assados Especiais fosse lançado há um ano em Porto Alegre. O maior foco é servir bons cortes de carne, no horário do almoço e jantar, sem pressa e sem um valor exorbitante como de outras churrascarias e restaurantes à la carte, garante o proprietário Francisco Franceschetti. Fica na Barão do Cerro Largo no Menino Deus.

A construção do digital

A Rede de Farmácias São João, do Sul do País, com mais de 1,1 mil lojas e posicionada como a 4ª maior do Brasil, presente em mais de 300 cidades nos três estados do Sul e dois centros de distribuição (Passo Fundo e Gravataí), avança a passos largos, na construção de seu digital. Um movimento estratégico que nasce em resposta à dinâmica crescente do mercado e ao volume de demandas dos consumidores por experiências de compras mais ágeis, convenientes e personalizadas.

Novidades na arquitetura

Com espaços exclusivos ambientados por profissionais renomados da área, a mostra Black Home Sul chega ao Iguatemi Porto Alegre a partir desta sexta-feira apresentando novidades da arquitetura, decoração e design. O espaço, localizado no 1º piso, fica aberto até 27 de maio, de terça a quinta, das 14h às 21h30, e de sexta a domingo, das 13h às 21h30. A exposição reúne também a nova geração de talentos do setor e fornecedores referências em seus segmentos.

Gastronomia e hotelaria

Nas próximas segunda e terça, das 14h às 21h, o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (SEGH) da Região Uva e Vinho promove a 6ª edição da ExpoSEGH, no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS). Com entrada gratuita, o evento tem a expectativa de gerar mais de R$ 3 milhões em negócios nos dois dias de programação. Neste tempo, os visitantes poderão conhecer mais de 200 produtos e serviços pensados e ofertados aos três setores.

A Tramontina Educa

A fim de estimular o crescimento individual e a evolução da sociedade por meio da educação, a Tramontina apresenta o Educa , novo ambiente virtual de cursos e treinamentos gratuitos da marca. Aberto ao público em geral, os conteúdos têm o objetivo de oportunizar que mais pessoas tenham a chance de se desenvolver pessoal e profissionalmente. Para participar dos cursos, basta acessar a plataforma e criar um login no site global.tramontina.com/educa.

Fecomércio-RS investe R$ 9,3 milhões

Entre reformas, novos espaços e ampliação de serviços, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está investindo R$ 9,3 milhões em quatro municípios. O Sistema inaugurou no dia 4 deste mês o Sesc Anchieta, 7º na Capital. Ainda em Porto Alegre, expandiu a área do Sesc Azenha em 147%, com investimento de R$ 2,4 milhões. Em Taquara, investiu R$ 1,2 milhão na estrutura, modernização de aparelhos e de equipamentos. Em maio, estão previstas as aberturas do Sesc Santiago e Senac Novo Hamburgo, somando R$ 3,7 milhões.