Nova fase da indústria

No momento em que o governo federal aposta na neoindustrialização, o novo livro organizado pelas economistas Eliane Araujo e Carmem Feijó aponta caminhos e problemas a serem superados. Lançado pela editora Appris, Industrialização e desindustrialização no Brasil - Teorias, evidências e implicações de política traz artigos sobre o tema em 14 capítulos. Para as organizadoras, a leitura pode ajudar a entender como recuperar a indústria e reindustrializar o País, com o compromisso de adotar processos ambientalmente sustentáveis e tecnologicamente competitivos em mercados de produtos de alto valor adicionado e alta complexidade.

Nova filial Marcopolo

A Marcopolo inaugurou nova filial no Espírito Santo, região muito importante estrategicamente para a companhia que conta com muitos clientes no estado. A unidade localizada na cidade de Cariacica passa a atender os clientes com venda de carrocerias de ônibus e de peças genuínas Marcopolo e assistência técnica especializada.

Um centro de inovação

Uma das maiores empresas de celulose no mundo, com sede no Chile, 24 mil colaboradores e presença em 12 países, a CMPC já está adaptando o espaço físico no Tecnopuc onde a equipe de Pesquisa & Desenvolvimento manterá um escritório de trabalho, que integrará o Celeiro AgFood Hub do Tecnopuc. A previsão de início da operação é maio.

Encontro de Mulheres

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) promoverá nesta sexta-feira o Sergs Debates e VII Encontro de Mulheres na Engenharia: Construções e Reconstruções - A Importância da Reconstrução de uma Ponte. O evento será das 15h às 18h, na sede social da entidade (avenida Coronel Marcos, 163,Pedra Redonda).

Música para pacientes

A gaúcha ACG Home Care, uma das maiores empresas de atenção e internação domiciliar de saúde do País, vai levar músicas para mais de 300 pacientes. Segundo o CEO, Alexandre Pires, unir música e saúde contribui para a melhora e qualidade de vida do paciente. As canções, interpretadas pela cantora Nalanda, serão entregues por meio de um kit música - caixa de som e pen drive.

Comunicação em saúde na agenda

Maior sindicato médico da América Latina, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) lançou o segundo episódio do Simers Entrevista, novo canal de comunicação da entidade com a sociedade. O entrevistado é o diretor-geral Fernando Uberti, que aborda a visão e o planejamento estratégico para 2024, junto com as diretrizes políticas em âmbito estadual e nacional. Além de lideranças, o Simers entrevista conversará com especialistas de destaque na área médica, de gestão em saúde e de inovação. É no canal do Youtube do sindicato.