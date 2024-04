Empresas abertas no Brasil

A BigDataCorp, líder em análise de dados na América Latina, revela que o Brasil alcançou um marco histórico com mais de 60 milhões de CNPJs registrados na história. Atualmente, 36,35% delas estão ativas, refletindo um mercado vibrante e em constante evolução. A maioria das ativas são Matrizes (94,50%), e Micro Empresas (ME), principalmente individuais (MEIs), que representam 77,9% do mercado, evidenciando a força dos pequenos empreendedores. O capital social das empresas ativas é de R 21 trilhões, simbolizando o investimento empreendedor na economia nacional.

A Gramado Summit

A sétima edição da Gramado Summit começa hoje e vai até sexta-feira, quando o cenário de inovação estará em destaque em uma das principais conferências do segmento no País. Ao todo, o evento terá dez trilhas de conteúdo, com mais de 400 palestrantes, e uma feira com 500 expositores. Além disso, são esperados 15 mil visitantes, entre os quais participantes vindos de 23 estados brasileiros.

Comitiva empresarial

A unidade regional da Câmara Americana de Comércio (Amcham RS) levará à Gramado Summit 2024 uma comitiva empresarial que participará de mentorias exclusivas às startups presentes no evento, além de estimular novas parcerias e fechamentos de negócios. O grupo inclui executivos de multinacionais como IBM, Sodexo, Oracle e Astranezeca.

Imóveis resistentes

A Plaenge, maior construtora de capital fechado do País, e atuante no Rio Grande do Sul desde 2021, usa métodos construtivos e negocia com fornecedores para erguer prédios resistentes às mudanças climáticas. Com expertise em cidades úmidas, como Curitiba (PR), ou com terremotos, como Santiago, no Chile, o know-how está sendo adaptado às características gaúchas nos empreendimentos em construção e a serem lançados no Estado.

O Restaurante Asiana

Especializado em gastronomia asiática no Moinhos de Vento, o restaurante Asiana contabilizou 30% de aumento da receita em março sobre fevereiro deste ano. Para a maioria, o veraneio e as férias terminam em fevereiro e todos voltam a Porto Alegre. Mas os executivos do empreendimento também creditam o aumento da receita à quantidade de eventos corporativos realizados. O Asiana recebeu eventos das áreas da medicina, turismo, direito, tecnologia, inovação e literatura.

Abertos novos fornos

A fim de aproximar a colônia de Gramado dos moradores da cidade e dos turistas, e proporcionar aos agricultores mais um espaço de vendas e geração de renda, foram inaugurados os Fornos da Várzea Grande. No local serão comercializados de sexta a domingo pães, cucas, pãezinhos de queijo e linguiça, produtos das agroindústrias e hortifrutigranjeiros.

Um curso da Orquídea

Os agricultores de Gramado já começaram a usar os novos fornos da Várzea Grande, mas para um curso promovido pela Orquídea Alimentos, por meio da Secretaria da Agricultura. O principal objetivo foi aprimorar a qualidade dos produtos oferecidos aos gramadenses e visitantes que buscam as iguarias da culinária rural, como pães e cucas.

Farinha orgânica na feira

A Orquídea Alimentos está participando até quinta-feira da Anuga Select Brazil, maior feira de alimentos e bebidas das Américas, que acontece em São Paulo. A novidade é que esta é a primeira vez que a empresa gaúcha participa de uma feira com a farinha Mirella, que entrou no portfólio em março. A Orquídea estará no Pavilhão Esfera Orgânica, onde apresentará a farinha Mirella Orgânica.