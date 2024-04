Os 20 anos da MuleBule

Completando 20 anos de história, a empresa gaúcha MuleBule se destaca como líder no setor de serviços de Alimentos e Bebidas (A&B) em nível regional. Também é uma das maiores referências no âmbito nacional, em especial no nicho de gastronomia para eventos de todos os portes, de variados formatos e dimensões. Em duas décadas de atuação, já realizou aproximadamente 10 mil ações de gastronomia empresarial e corporativa, um feito inédito no mercado gaúcho. Em 2023, cresceu 22% sobre 2022, fruto de estratégia focada em oferecer experiências gastronômicas criativas e personalizadas de alta qualidade.

Negócios no Simecan

No próximo dia 16 ocorre a Sessão de Negócios Simecan Mercopar 365, promovida pelo Simecan de Canoas e Nova Santa Rita, em parceria com o Sebrae-RS. Em Canoas, o evento ocorre na Blue Moon Casa de Eventos, das 13 às 18h. As empresas vendedoras e compradoras interessadas podem se inscrever no site do sindicato.

Novidades PipeRun

A gaúcha PipeRun chega esta semana aos sete anos com números expressivos: 1,5 mil empresas e 12 mil vendedores que usam as soluções da startup para organizar e acelerar vendas. E a celebração será especial: no Gramado Summit, onde a salestech apresentará novas funcionalidades, incluindo o uso de Inteligência Artificial (IA). Além disso, o CEO da empresa, Cezar Augusto Gehm, será um dos palestrantes do evento.

Bella Città Shopping

O Bella Città Shopping de Passo Fundo (RS) anunciou duas grandes novidades para o segundo semestre deste ano. Em breve, o centro comercial vai receber a rede de grelhados Montana Grill, que oferece refeições rápidas desde 1997. Esta será sua primeira unidade no Rio Grande do Sul. Além disso, o Croasonho retorna ao Bella Città. A marca do Grupo Halipar já tem mais de 50 lojas espalhadas pelo País.

A Vinícola do Ano

A vinícola natural Vita Eterna, de Pinto Bandeira (RS), foi agraciada com o título de Vinícola do Ano pelo Guia Descorchados, o principal guia de vinhos da América Latina. Nesta edição foram degustados vinhos de 35 vinícolas brasileiras. Além de receber o cobiçado título, a vinícola encabeçou também o prestígio de Vinho Revelação com o rótulo Renoir Rosé 22, Melhor Vinho Laranja' e 'Top 10 Espumantes' com o rótulo Nature (94 pontos).

Coworking do Gramado Summit

A Flowork é o coworking oficial do Gramado Summit, evento que acontece entre os dias 10 e 12 deste mês, no Serra Park, em Gramado. O espaço contará com posições de trabalho, sala de reuniões e lounge para os participantes do evento. Todo conceito será uma reprodução dos escritórios da Flowork, com mobiliário de alto padrão e o mesmo café servido nos escritórios, em parceria com a Nescafé.