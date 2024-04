Rede Swan hotéis 31 anos

A Rede Swan de Hotéis, de Novo Hamburgo (RS), está celebrando 31 anos de história neste mês de abril. Sob o comando de Gabriela Schwan Poltronieri desde janeiro de 2020, a empresa se destaca pela conexão de mercado e inovação. Com operações no Brasil e Portugal, é uma das poucas empresas gaúchas que tem presença internacional. Ela contribui para a economia no segmento do turismo e desenvolvimento cultural, com inaugurações como o Swan Generation, em 2021, e o Jangal das Araucárias Swan Design Hotel, em 2022. São 624 quartos em oito unidades, oferecendo experiências de hospedagem memoráveis e inovadoras.

Aulão sobre patinetes

Na próxima quarta-feira, a Woosh vai promover um aulão gratuito, com o apoio da prefeitura de Porto Alegre, sobre o uso correto das patinetes elétricas. A campanha educativa, que acontecerá no Centro Histórico, permitirá a todos os residentes da capital gaúcha e turistas maiores de idade aprender as regras fundamentais para sua operação segura, além de atualizar conhecimentos sobre as normas de trânsito.

Óculos de alcoolemia

No local, os visitantes ainda poderão realizar uma experiência com os óculos de alcoolemia, ação que será feita em parceria com a EPTC. Os óculos disponíveis para teste simulam os efeitos do álcool no organismo, podendo os participantes vivenciar o quanto seus sentidos são alterados. A Woosh é a empresa que aluga patinetes em Porto Alegre e disponibiliza os óculos.

Soprano premiada

Com atuação no mercado brasileiro e países da América Latina, a gaúcha Soprano conquista o Prêmio Marketing Strategy MatCon, iniciativa da Fundação Brasileira de Marketing e da Revista Anamaco. São dois cases: Marketing e Comercial, que consolidam o reposicionamento da marca como a Solução para Casa e Construção, e de Marketing Digital, que agregou novos conceitos e reputação à marca no digital.

Prevenção à cegueira

No mês dedicado à prevenção e combate à cegueira, a campanha do Abril Marrom enfatiza a conscientização da população sobre as principais causas dessa condição e a importância do diagnóstico precoce. No Hospital de Olhos Lions PDG Dyógenes A. Martins Pinto, de Passo Fundo, foram realizados em 2023 mais de 126 mil exames, cirurgias e consultas que refletem o comprometimento com a campanha.

Loja Pompéia Bagé

A Pompeia reinaugurou na sexta-feira sua filial em Bagé. Com layout revitalizado e moderno, a loja disponibiliza os lançamentos da coleção outono-inverno em moda feminina, masculina, infantil, calçados, beleza, além de produtos para cama, mesa e banho.

A lata para bebidas

A água em lata realmente ganhou o coração dos brasileiros, tomando conta de bares, restaurantes e supermercados, que vêm tendo uma oferta cada vez maior do produto. Seu uso cresceu 74,6% em 2023 sobre 2022, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio (Abrilatas). Ela começou a ser usada até no vinho e espumante. Aliás, já são mais de 20 os produtos nela envasados.

Curso de Parrilla Criolla com El Topador

Dia 16 deste mês, aprendizes e profissionais da culinária argentina e da arte do fogo têm encontro marcado no Rancho Tabacaray, em Porto Alegre. É lá que Antônio Costaguta, o El Topador, conduzirá mais uma aula presencial sobre a arte da Parrilla Criolla argentina. Além de aprender técnicas e segredos sobre o assado, durante as três horas de curso os alunos degustarão tudo o que for preparado na parrilla, incluindo aperitivos, cortes selecionados e acompanhamentos. Inscrições pelo Sympla a R$ 423,00 por pessoa.