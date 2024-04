Pix x Cartão de crédito

O Pix vem dando passos cada vez maiores na economia brasileira. Dados do Banco Central em conjunto com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) mostram que o uso da plataforma cresceu 74% em 2023, atingindo 42 bilhões de pagamentos, o que representa R$ 17,18 trilhões movimentados. Contudo, o cartão de crédito também apresenta cifras favoráveis. No mesmo ano, ele atingiu mais de 17 bilhões de operações, com R$ 2,4 trilhões, segundo a Abecs. Será que o Pix desbancará o cartão de crédito no futuro em definitivo?

O Ecad marca recorde

O ano de 2023 foi marcante para a indústria musical brasileira. O Ecad distribuiu R$ 1,3 bilhão em direitos autorais para mais de 323 mil compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos. A quantia significa um recorde para a gestão coletiva da música no Brasil e uma marca para os 47 anos de história do Ecad.

O outono em Gramado

Com a chegada do outono, a Serra Gaúcha já observa o aumento de visitas nas cidades. Só nos primeiros dias da estação, segundo a diretora-geral da Rede Master de Hotéis, Lívia Trois, já foi possível contabilizar 61% de crescimento na procura por hospedagens no Master Gramado, estabelecimento na cidade turística. Com esse número, a rede também já projeta 10% de aumento em estadias no outono-inverno sobre igual período de 2023.

Designer de malharia

A designer farroupilhense Sandra Anselmi, diretora de criação da Malharia Anselmi, exibe pela primeira vez em mostra de experimentação têxtil, no Espaço Etel Design, no SP-Arte, uma tapeçaria em tricô com 380 metros lineares, elaborada de matéria-prima natural. Foi a convite da CEO e curadora responsável pela Etel, Lissa Carmona, e a exposição segue até domingo no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera.

Embalagens em Estrela

A Brasilata, uma das maiores fabricantes brasileiras de embalagens inovadoras e sustentáveis, com unidade localizada em Estrela (RS), foi responsável pela produção de quase R$ 1 bilhão em produtos linha e R$ 67 milhões em novos produtos em 2023 (expansão de 5,6% sobre 2022). A empresa é referência na produção de embalagens e fornecimento de soluções inovadoras e sustentáveis.

Hotelaria, turismo e gastronomia

Três importantes setores que ajudam a movimentar a economia gaúcha estarão reunidos na 6ª edição da ExpoSEGH, que ocorre nos dias 15 e 16 deste mês, das 14h às 21h, no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS). Neste ano, a principal feira de negócios para hotelaria, turismo e gastronomia da Serra Gaúcha contará com 60 expositores de 19 macrossegmentos, que ofertarão mais de 200 produtos e serviços, além do Espaço do Conhecimento, com cinco palestras sobre tendências e cases de sucesso e dois workshops.