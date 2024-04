Calçado em recuperação

Recuperação, mas sem motivos para euforia. Essa é a análise da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), que reporta a criação de mais de 5 mil empregos no primeiro bimestre do ano. Somente em fevereiro foram 3,4 mil novas vagas. Com o resultado, as indústrias calçadistas encerraram o primeiro bimestre com estoque de 285,25 mil postos de trabalho em todo o País, 6,8% menos do que em igual período do ano passado. O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, ressalta que o dado aponta para uma leve recuperação, mas que ainda deixa o setor com resultado muito aquém de anos anteriores.

Patinetes elétricos

Quase 70% dos brasileiros preferem realizar seus pagamentos via Pix, segundo pesquisa divulgada pela Zetta, associação de empresas de tecnologia que trabalham com serviços financeiros digitais. Tendo essa peculiaridade de mercado, a Whoosh, empresa internacional de tecnologia que aluga patinetes elétricos, decidiu apoiar os clientes locais e enriquecer seus métodos de pagamento. A partir de agora, os usuários poderão utilizar o Pix para o Passe Diário e adicionar dinheiro à carteira do aplicativo, recurso que facilita as compras.

Feira em Camboriú

A Sul Eventos Feiras Profissionais realiza a tradicional Feira Construsul há 25 anos no Rio Grande do Sul e, pela primeira vez, aposta em outro estado para a sua realização. De 23 a 26 de abril irá acontecer a primeira edição da Construsul BC, no ExpoCentro BC, em Balneário Camboriú (SC), local estratégico no cenário deste setor.

O seguro rural cresce

O cenário gaúcho de seguro rural aponta para uma perspectiva de crescimento, considera o presidente do Sindicato das Seguradoras do RS (Sindsegrs), Guilherme Bini. Segundo ele, a expectativa de boa safra e a variedade de culturas agrícolas brasileiras cobertas pelo seguro sustentam esta argumentação. No Estado, além do começo da comercialização dos seguros para os grãos de inverno, as vendas para seguro de frutas interessam especialmente à região da Serra Gaúcha.

50 anos de Multiplan

A Multiplan completa, neste ano, 50 anos de uma trajetória de pioneirismo, inovação e foco na experiência do cliente. A companhia fechou 2023 com resultados recordes, como a marca histórica de R$ 1 bilhão em lucro líquido. No Rio Grande do Sul, presente com o BarraShoppingSul e o bairro Golden Lake, em Porto Alegre, e com o ParkShopping Canoas, a Multiplan é impulsionada por uma estratégia de crescimento a longo prazo, focada em expansões, revitalizações e diversificação do mix de produtos e serviços.

Graduação em farmácia

A Rede de Farmácias São João vai iniciar neste mês a primeira turma do curso de graduação em Farmácia para os seus colaboradores em parceria com a Cogna Educação e, além de cumprir toda grade curricular tradicional do curso, ela irá focar nas necessidades do varejo farmacêutico. A primeira turma terá 100 colaboradores, que serão beneficiados com uma bolsa de estudos integral. A área de RH irá acompanhar os estudantes durante toda a jornada acadêmica.

Franquias em shopping centers

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) divulgou o Censo Brasileiro de Shoppings Centers 2023-2024 com números interessantes sobre franquias no País. Neles um total de 1.759 marcas inauguraram lojas no 4º trimestre de 2023, o melhor resultado da série histórica, iniciada no 1º trimestre de 2021. A comparação é com o período anterior (3T23), que contou com 1.376 marcas em expansão, crescimento de 27,8%.